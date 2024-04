Ultim’ora Napoli, buone notizie per Calzona: cos’è successo in allenamento

Dopo lo stop di Empoli e le tante news negative degli ultimi giorni, il Napoli torna ad allenarsi. Le ultime da Castel Volturno.

La debacle di Empoli è destinata a rimanere impressa nella storia recente della SSC Napoli come una delle sconfitte nonché prestazioni più difficili da digerire. Un 1-0 che ha portato nuovamente discussioni e dibattiti in tutto l’ambiente, atteso tra le altre cose da un big match interno contro la Roma il prossimo 28 aprile. Proprio in vista dell’incontro del Maradona, gli uomini di Calzona sono dunque tornati in campo, svolgendo allenamento all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Le ultime sugli infortunati e su Olivera.

Il Napoli torna ad allenarsi, le news su Olivera

Torneranno a disposizione Mario Rui e Rrahmani in vista del prossimo impegno del Napoli contro la Roma. Il terzino e il centrale hanno infatti scontato la squalifica e sono pronti a rimpolpare l’organico difensivo, apparso ancor più in emergenza nella trasferta del Castellani. Si attendevano dunque news sull’infortunio di Olivera e sullo stato influenzale di Mazzocchi, che nonostante tutto non gli ha impedito di risultare uno se non il migliore in campo contro l’Empoli. A comunicare ciò è stato quindi proprio la SSC Napoli, tramite il consueto report su quanto svolto sul campo dell’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno.

Report Napoli, il comunicato azzurro

“Il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di potenza aerobica. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo”.

Continua dunque il lavoro personalizzato in campo per Olivera, che punta al recupero per il big match contro la Roma. Il terzino uruguaiano è pronto a ritornare a disposizione e a giocarsi il posto sull’out mancino con Mario Rui. Recuperato anche Pasquale Mazzocchi, rientrato in gruppo dopo lo stato influenzale che l’ha colpito negli ultimi giorni. In vista della prossima sfida, Calzona potrà contare nuovamente sui titolarissimi Mario Rui e Amir Rrahmani, rientrati dopo la squalifica. Gli azzurri avanzano dunque verso la super sfida di domenica contro la Roma, in programma alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. I prossimi giorni saranno fondamentali per Calzona per valutare le condizioni dei suoi ed effettuare le scelte per la gara contro i giallorossi.