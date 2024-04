Sassuolo a rischio Serie B, tripla occasione per il Napoli: chi può arrivare a prezzo di saldo

Il Sassuolo rischia seriamente la retrocessione in Serie B, visto che i neroverdi sono al diciannovesimo posto. In caso di retrocessione, il Napoli valuta tre neroverdi da acquistare.

La stagione del Sassuolo è stata abbastanza deludente come quella del Napoli, con i neroverdi che hanno mancato il loro obiettivo di una salvezza tranquilla. Gli emiliani addirittura ad oggi sarebbero retrocessi in Serie B, e solo un cambio di marcia nelle prossime partite può far salvare i neroverdi.

Nel caso che il Sassuolo non riuscisse a salvarsi per il rotto della cuffia, si aprirebbero diverse occasioni di mercato. Il Napoli è pronto ad acquistare qualche giocatore dal Sassuolo a prezzo di saldo.

Napoli pronto a cogliere tre occasioni dal Sassuolo in caso di retrocessione dei neroverdi

Non è stata una stagione facile per il Napoli ed il Sassuolo, che per motivi differenti si ritrovano a lottare per degli obiettivi che non sono quelli prefissati ad inizio stagione. Gli azzurri cercano di preservare un posto per una competizione europea, ma il rendimento della squadra ad oggi non aiuta. Per il Sassuolo il discorso è ben più serio, visto che gli emiliani rischiano di retrocedere in Serie B. Attualmente i neroverdi si trovano i diciannovesima posizione con 26 punti totalizzati, a due punti dalla zona salvezza. Ovviamente Ballardini proverà a guidare la squadra alla salvezza, ma in caso di mancata permanenza in Serie A, il Napoli sarebbe pronto a strappare qualche giocatore a prezzo di saldo. Difatti il Napoli osserva attentamente il percorso del Sassuolo, visto che in caso di retrocessione proverà a sondare il terreno per Laurentié, Pinamonti e Berardi.

I tre attaccanti del Sassuolo fanno gola ed hanno un buon mercato, e l’eventuale retrocessione in Serie B degli emiliani favorirebbe i loro addii a prezzi più contenuti. Berardi rientrerà dal brutto infortunio rimediato qualche mese fa, e dovrà capire se restare ancora con i neroverdi o cambiare dopo tanti anni casacca. Sicuramente i 30 milioni che chiedeva il Sassuolo scenderanno vertiginosamente in caso di retrocessione. Stesso discorso per Laurentié e Pinamonti, per cui il Sassuolo sparava circa 20-25 milioni. Tutti e tre i neroverdi fanno gola al Napoli, che però ovviamente non potrebbe prenderli tutti, ma al limite sceglierne uno. Ad oggi il più probabile sarebbe Pinamonti, che potrebbe prendere il posto di Simeone che sembra in partenza, ma molto dipenderà anche da cosa si farà con Cheddira. Laurentié e Berardi interessano agli azzurri, ma forse solo l’italiano sarebbe titolare nel Napoli, visto che sulla fascia del francese agisce Kvaratskhelia. Il Napoli intanto osserva al finale di stagione del Sassuolo, e in caso di retrocessione valuterà se affondare il colpo per uno dei tre assi neroverdi o meno.