Può lasciare il Real Madrid in prestito, possibile affare anche per il Napoli!

A fine stagione, potrebbe esserci l’addio in prestito per un giocatore del Real Madrid. Il Napoli osserva la situazione e studia l’eventuale affare di mercato.

Come ben sappiamo, in estate ci sarà una massiccia rivoluzione in casa Napoli. Ci saranno le cessioni di vari azzurri, tra cui vari top player, che dovranno essere sostituiti adeguatamente dalla dirigenza partenopea.

Sul taccuino dei dirigenti del Napoli ci sono già diversi nomi, con alcuni che già sono stati sondati in vista del mercato estivo. Per il Napoli potrebbe nascere una clamorosa opportunità di mercato, visto che un giocatore del Real Madrid potrebbe lasciare il club in prestito.

Possibile addio al Real Madrid in prestito: il Napoli ci pensa

La sessione estiva di mercato si prospetta particolarmente intensa per il Napoli. Prima di dare il via ad uscite ed entrate, sarà fondamentale scegliere il prossimo allenatore, che darà delle linee guida in vista del calciomercato. Alcuni azzurri sono già con le valigie pronte, come Zielinski ed Osimhen, mentre altri scopriranno la loro situazione solamente a fine stagione. Dopo le uscite, saranno effettuati diversi colpi in entrata per rinforzare l’organico del Napoli. Da questo punto di vista, potrebbe nascere una grande occasione di mercato. Come riporta Fabrizio Romano, a fine stagione il Real Madrid deciderà il futuro di Arda Guler, con il talento turco che è già seguito da vari club che lo cercano in prestito. Il Napoli potrebbe essere uno dei club interessati al gioiellino turco, che già ha dimostrato di avere delle ottime qualità tecniche.

La prima stagione al Real Madrid non è stata come ci si aspettava, a causa di vari infortuni che hanno tenuto a lungo fuori Guler. Nelle poche apparizioni, il fantasista turco ha però incantato i tifosi con le sue giocate, strappando diversi applausi. Il suo futuro al Real Madrid però è attualmente in bilico, visto che tra le file dei Blancos ci sono diversi giocatori dinanzi a Guler nelle gerarchie. Per questo motivo, il Real Madrid potrebbe pensare al prestito di Guler, in modo da farlo maturare e riprenderselo pronto per le stagioni successive. Sono già molti i club che hanno messo gli occhi sul turco, e tra questi potrebbe rientrare anche il Napoli. Gli azzurri dovranno fare un mercato attento ed oculato, e magari Guler potrebbe essere quell’innesto di qualità che farebbe propria alla causa azzurra. In ogni caso, i discorsi saranno rimandati a fine stagione, quando il Real Madrid scioglierà le riserve sul futuro di Guler.