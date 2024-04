Mercato Napoli, c’è un altro centrale in lista: cifre e dettagli

Il Napoli è già con la testa al prossimo calciomercato estivo: pronto un colpo in difesa per il miglioramento del reparto.

Dopo l’ennesima sconfitta incassata dal Napoli in questo campionato, il bilancio riguardo ai gol subiti al netto delle partite è impietoso: 41 in 33 partite. Il confronto è raccapricciante con il dato dello scorso anno in cui in un intero torneo di Serie A, sono state soltanto 28 le reti incassate. L’addio di Kim Min-jae non può essere una scusa poichè ad inquietare i tifosi è stato l’atteggiamento difensivo dell’intero pacchetto della retroguardia azzurra.

Amir Rrahmani non è riuscito a cogliere l’occasione di diventare un vero leader al fianco di colui che sarebbe dovuto diventare l’erede del coreano, Natan. L’ex Hellas Verona ha vissuto una stagione molto complicata in cui soprattutto sul piano fisico ha avuto diverse difficoltà. Il centrale brasiliano è stata una vera e propria scommessa persa dal club partenopeo che credeva di puntare sull’esplosività dell’ex Bragantino.

Ostigard ha sfruttato le occasioni che ha avuto senza però riuscire mai ad imporsi ed a strappare un posto da titolare per tutto l’arco della stagione. Anche la prova di Juan Jesus non è stata sufficiente: poca continuità e qualche errore grossolano che è costato più di un punto al Napoli.

Napoli sul difensore dello Sporting Lisbona, la trattativa

Il nuovo direttore Giovanni Manna è al lavoro per condurre sotto l’ombra del Vesuvio un difensore in rampa di lancio dalle convincenti doti tecniche e di leadership. Per questa ragione, i fari sarebbero stati puntati sul centrale dello Sporting Lisbona: Ousmane Diomande. Fresco campione d’Africa con la sua Costa d’Avorio, l’ex Midtjylland, ha una valutazione che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. La concorrenza su di lui è spietata tanto che in Premier League, si stanno muovendo, tra tutte, specialmente Tottenham e Liverpool.

Diomande ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro e lo Sporting Lisbona, saldamente primo in classifica nel campionato portoghese, avrebbe la forte volontà di trattenerlo poichè riceverà un corposo incasso dalla cessione del bomber Viktor Gyokeres. Sul centravanti si stanno muovendo i migliori club d’Europa, tra cui l’Arsenal che ha appena abbandonato la pista Osimhen.

Intanto il Napoli cerca un’alternativa di mercato che potrebbe essere conducibile a David Hancko, ex Fiorentina, di proprietà del Feyenoord. La sua valutazione di mercato è di 35 milioni di euro e vanta una buona esperienza in Europa.