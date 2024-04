Giuntoli vuole beffare ancora il Napoli: chi può soffiare a De Laurentiis

La stagione si avvicina al termine, e di conseguenza i vari club iniziano i primi movimenti in vista della prossima stagione. Cristiano Giuntoli prova lo sgarbo al Napoli.

In casa Napoli è già iniziata la pianificazione in vista della prossima stagione, anche perché quella attuale è stata talmente negativa che non ha più nulla da dare agli azzurri. I partenopei non sono però l’unico club che guarda al futuro.

Anche la Juventus sta avviando i primi passi verso la nuova stagione calcistica, con l’ex Napoli, Cristiano Giuntoli, che è già al lavoro su vari fronti. Il dirigente della Juventus è pronto a scippare al Napoli un’altra pedina fondamentale.

Giuntoli tenta lo scippo al Napoli: ecco chi potrebbe lasciare gli azzurri per la Juventus

La stagione del Napoli è stata tutt’altro che positiva. Gli azzurri fin dall’inizio non hanno mai trovato la quadra giusta per disputare una stagione dignitosa. Purtroppo per il Napoli la stagione attuale è stata disastrosa, a causa anche di vari errori commessi dalla dirigenza che son stati pagati a caro prezzo in campo. Dopo una stagione dal rendimento molto al di sotto delle aspettative, è normale che ci siano cambi, con vari addii e nuovi arrivi. Cristiano Giuntoli sarebbe pronto ad approfittare della situazione, visto che è pronto a scippare una pedina fondamentale del Napoli. Come riporta Il Mattino, il dirigente della Juventus starebbe tentando di portare in bianconero Raffaele Canonico, attuale capo dello staff medico del Napoli. Canonico non è certo di proseguire ancora la propria carriera al Napoli, e si starebbe guardando intorno per valutare le offerte in arrivo da altri club. La Juventus sta sondando il terreno intorno a Canonico, provando a convincerlo al trasferimento a Torino in vista della nuova stagione.

Dunque continuano le voci circa i possibili addii di vari tesserati del Napoli. Sono già certi di partire in estate due top player come Zielinski ed Osimhen, ma non saranno gli unici. Anche diversi dirigenti sono in bilico, e potrebbero salutare il Napoli in estate. Oltre a Canonico, Giuntoli vuole portare alla Juventus anche Pompilio, che da sempre ha lavorato insieme al dirigente bianconero. L’ex dirigente del Napoli è pronto proprio a pescare dagli azzurri delle pedine importanti per far ritornare ai vertici la Juventus. Ovviamente De Laurentiis proverà a trattenere i suoi uomini migliori, ma senza forzare la loro permanenza in azzurro. Dunque aumentano i tesserati del Napoli che Giuntoli è pronto a portare alla Juventus già in estate, con Giovanni Manna che invece passerà dai bianconeri agli azzurri.