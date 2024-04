Giuntoli sfida il Napoli: allungo Juve sull’obiettivo azzurro

Cristiano Giuntoli non dimentica la sua avventura al Napoli: pronto un nuovo acquisto per Juve che seguiva già dai tempi partenopei.

Le strade di Cristiano Giuntoli si sono separate ormai un anno fa. Già all’epoca dello scudetto vinto, infatti, l’ex ds azzurro era consapevole da tempo di lasciare il Napoli per approdare alla Juventus, la sua squadra del cuore.

Nonostante quello che a molti è sembrato un tradimento da parte di Giuntoli, l’ex ds azzurro rimarrà per sempre legato al Napoli e nella storia del Napoli grazie allo scudetto vinto di cui è stato un artefice fondamentale andando a costruire una squadra dominante in lungo e in largo in una sola estate.

Così come a Napoli non dimenticheranno mai Cristiano Giuntoli, lo stesso farà l’attuale dirigente bianconero che ora è chiamato a riportare la Juve in vetta alla Serie A. Per farlo, inoltre, sta provando a chiudere un colpo già studiato ai tempi del Napoli.

Giuntoli rinforza la Juve: colpo già pensato al Napoli

Nel corso della sua avventura partenopea, Giuntoli ha portato a termine tantissimi colpi di altissimo livello che poi si sono rivelati decisivi per la vittoria dello scudetto. Altri, invece, non si sono chiusi, ma sono sempre rimasti un pallino del dirigente toscano.

Tra questi c’è Edon Zhegrova, esterno del Lille, che da sempre ha stregato Giuntoli. Il Lille lo ha acquistato per 7 milioni nell’estate del 2022 da Basilea e adesso ne vale almeno il doppio. In questa stagione, l’esterno kosovaro ha messo a segno 11 reti e 9 assist in Ligue 1. In coppia con Jonathan David, altro obiettivo del Napoli, sta trascinando il club francese nelle zona alte della classifica, senza però, insidiare il Paris Saint Germain.

Non solo Zhegrova: quanti duelli di mercato tra il Napoli e Giuntoli

Nel mirino di Cristiano Giuntoli, però, non c’è solo Zhegrova. L’ex ds azzurro, infatti, ha posto la sua attenzione su diversi profili e in estate sono previste diverse battaglie di mercato con il Napoli.

In cima alla lista dei desideri di entrambe le squadre, infatti, c’è Teun Koopmeiners che è in uscita dall’Atalanta. Il centrocampo di entrambe le squadre sarà rifondato e l’olandese non è l’unico obiettivo in comune.

Sia Napoli che Juventus, infatti sono sulle tracce di Lewis Ferguson e Georgiy Sudakov. Lo scozzese, causa infortunio al crociato, è un po’ uscito dai radar. Per quanto riguarda Sudakov, invece, la concorrenza è spietata anche dalla Premier League.