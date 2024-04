Delusione Napoli, proposta per le ultime 5 partite: “Stipendi al 50%”

La stagione del Napoli è stata senz’altro disastrosa, soprattutto visto che si veniva dalla conquista dello scudetto. Arriva una particolare proposta a De Laurentiis per scuotere l’ambiente.

In casa Napoli si guarda verso le ultime cinque giornate di Serie A, che decreteranno la posizione finale degli azzurri, e l’eventuale competizione europea che disputeranno l’anno prossimo. Visto l’andamento del Napoli, però c’è anche più di qualche preoccupazione per il mancato accesso a qualsiasi competizione europea.

Un ex dirigente si è espresso sulla stagione del Napoli e sulle prospettive per questo finale di stagione e non solo. Nel corso del suo intervento, è arrivata la clamorosa ipotesi da effettuare per le prossime cinque giornate e in caso di mancata qualificazione a qualsiasi competizione europea per la prossima stagione.

Napoli, proposta una soluzione drastica a De Laurentiis

La stagione disputata dal Napoli è stata ben lontana dalle aspettative di chiunque. Nessuno mai si sarebbe aspettato un tale crollo da parte degli azzurri, soprattutto dopo aver conquistato lo scudetto senza alcun problema evidente. Purtroppo invece questa stagione ha mostrato tutti i limiti della squadra, che si è dimostrata incapace a difendere il tricolore conquistato e non solo. Diverse prestazioni stagionali hanno creato un certo imbarazzo, con molti azzurri che sono stati protagonisti di performance horror sul terreno di gioco. Anche i vari leader tecnici della squadra si sono persi in questa stagione, mostrando tutte le debolezze di una squadra che sembrava invalicabile fino ad un anno fa. In vista del finale di stagione, gli azzurri rischiano anche di non accedere a nessuna competizione europea, visto il trend negativo. L’ex dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte, dove ha avanzato una particolare proposta a De Laurentiis: “Le prossime 5 partite, se fossi al posto del presidente del Napoli, le affronterei promettendo ai calciatori il 50% del mio guadagno se non riuscissero a raggiungere l’Europa. Non solo l’Europa League ma anche la Conference”.

Una proposta dura quella avanzata dall’ex dirigente al patron del Napoli, ma che mira a punire i calciatori per il rendimento in campo. Una soluzione così drastica potrebbe scuotere il gruppo squadra, che magari metterebbe più cattiveria ed aggressività in campo. Questa proposta dovrebbe essere realmente presa in considerazione da De Laurentiis, in modo da capire anche se porta dei benefici in vista di queste partite o a nessun cambiamento. Quel che è certo, è che gli azzurri stanno compiendo delle prestazioni alquanto indecorose, che poi si dimostrano con i vari risultati negativi. Ad oggi nessuna strigliata o punizione è servita, e forse questa ipotesi ancor più dura potrebbe rivelarsi quella giusta per scuotere l’ambiente.