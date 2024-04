Cavani ancora decisivo: la prestazione fa sognare i tifosi

L’età non ferma Edinson Cavani che continua a fare ciò che gli riesce meglio: a segno ancora una volta con il Boca Juniors.

Il centravanti del Boca Juniors continua a svolgere al meglio il suo mestiere: fa centro ancora una volta in una partita decisiva. In 28 partite con la casacca del club argentino ha siglato ben 11 reti tra colpi da fuoriclasse e timbri da oramai punta d’esperienza. Il Matador, ormai 37enne, è al tramonto della sua carriera ma come a Napoli e a Parigi, su tutte, non smette mai di risultare decisivo.

Dopo l’addio al Paris Saint-Germain, Cavani non è riuscito più a brillare con continuità nei club per cui ha giocato: a Manchester, sponda Red Devils, ha messo a segno 19 gol e 6 assist in 59 partite ed ha giocato una finale di Europa League, persa ai calci di rigore contro il Villareal. L’approdo al Valencia non ha sovvertito il periodo di forma critico che ha vissuto: in appena un campionato, ha esultato soltanto 7 volte.

Complici anche le realtà complicate in cui ha cercato di apportare il proprio aiuto tramite il proprio spumeggiante talento, non è riuscito ad imporsi nè in Inghilterra nè in Spagna. Con l’approdo in Argentina, però, il suo stato di forma e la sua incisività stanno seriamente pesando ed il Matador sta finalmente ritrovando la sua dimensione perfetta.

Cavani in gol contro il River Plate, tifosi in delirio

Nella giornata di oggi è andata in scena la sfida valevole per il quarto di finale di Coppa d’Argentina in cui si sono viste contrapposte due club, emblemi della storia del calcio sudamericano e mondiale: Boca Juniors e River Plate. Lo stadio Kempes di Cordoba è stato il teatro del Superclasico che si è concluso a favore del Boca Juniors per 3-2.

Non a caso il gol decisivo è spettato proprio ad Edinson Cavani che da centravanti vero si è avventato di testa sul pallone dopo aver ricevuto uno splendido cross dalla sinistra da parte di un suo compagno. Un terzo tempo perfetto che certifica ancora la straordinaria preparazione atletica del campione uruguaiano. La rete è stata utile al sorpasso del Boca nel match, portandolo sul 2-1 parziale in loro favore.

L’ex Napoli continua a far parlare di sè con l’ennesimo gol che dimostra la straordinaria carriera di un giocatore unico nel suo genere caratterizzato da una freddezza di un classico finalizzatore abbinata ad una esplosività fuori dal comune. Con il Napoli ha fatto cantare di gioia i propri tifosi più di 100 volte in soli 3 anni: una vera e propria leggenda che continua ad incantare tutto il mondo.