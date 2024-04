Assenze pesanti per la Roma, diffidati e ammoniti: saltano la gara con il Napoli

Domenica alle ore 18:00 si disputerà al Maradona, Napoli-Roma. Arrivano assenze pesanti per i giallorossi, visto che i due giocatori sono stati ammoniti ed erano diffidati.

Il Napoli è già proiettato verso la sfida di domenica contro la Roma, ma lo stesso non vale per i giallorossi. La squadra di De Rossi difatti è impegnata ora in campo contro il Bologna, e poi dovrà recuperare i restanti 18′ minuti contro l’Udinese giovedì, prima di poter pensare alla gara del Maradona.

In vista della gara contro il Napoli, si registrano due assenze pesanti per De Rossi: diffidati, sono stati ammoniti nel corso della gara contro il Bologna, e salteranno quella contro gli azzurri.

Napoli-Roma, assenze pesanti per De Rossi: scattano le squalifiche

Alle 18:30 ha preso il via Roma-Bologna, match valido per la 33ª giornata di Serie A. I giallorossi stanno disputando lo scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League contro il Bologna. Nel mentre l’Atalanta che ieri ha vinto, osserva il match tra le due squadre con la speranza di rosicchiare punti importanti. Durante il match tra i giallorossi ed i rossoblù arrivano però brutte notizie per la Roma. Difatti nel corso del primo tempo è stato ammonito Leandro Paredes, che figurava nella lista dei diffidati, e quindi salterà la gara di domenica contro il Napoli. Un’assenza pesante per De Rossi, che dovrà fare a meno del centrocampista argentino in vista del big match del Maradona.

Nella seconda frazione di gioco, invece, ha subìto un cartellino giallo anche Diego Llorente che, al 61esimo minuto di gioco ha sancito un’altra grave penuria per De Rossi in vista della partita a Fuorigrotta. Gongola invece il Napoli, che avrà un pensiero in meno a cui pensare, anche se gli azzurri devono restare ben settati su loro stessi per disputare una buona gara.