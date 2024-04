Altro cambio in panchina in Serie A: la notizia ora è ufficiale

La notizia era già nell’aria da ieri pomeriggio, ma pochi istanti fa è arrivata l’ufficialità. C’è un altro cambio di panchina in Serie A.

Nel corso di questa stagione, in Serie A si sono verificati diversi esoneri, ed alcuni di questi si stanno verificando a ridosso delle ultime giornate. I club che lottano per la salvezza non possono permettersi passi falsi, e per questo motivo alle prime esitazioni si effettua un cambio in panchina.

Da ieri aleggiava la voce circa il possibile cambio su una panchina di Serie A. In mattinata è arrivato l’esonero dell’allenatore, mentre poco fa quella sul nuovo tecnico che guiderà la squadra da qui a fine stagione.

Nuovo cambio in panchina in Serie A: ora è ufficiale

La notizia circolava da ieri, ma poco fa è arrivata l’ufficialità. Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese. L’ex calciatore ed allenatore napoletano approda dunque per la prima volta in carriera su una panchina di Serie A, dopo le passate esperienze in Cina e Serie B. L’Udinese ha deciso di esonerare Cioffi dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro l’Hellas Verona. Stupisce la scelta di affidare la panchina ad un neofita come Cannavaro rispetto a nomi più navigati per club che lottano per salvarsi. Confermata anche la presenza di suo fratello Paolo come vice, con i due ex Napoli che proveranno a contraddistinguersi in questa esperienza ad Udine. L’esordio ci sarà giovedì, e sarà anche piuttosto inusuale, visto che Cannavaro dovrà preparare la gara contro la Roma, di cui restano da disputare circa 20′ minuti solamente.

Di seguito il comunicato ufficiale dell’Udinese sull’approdo di Fabio Cannavaro:

“E’ Fabio Cannavaro il nuovo allenatore bianconero. Udinese Calcio è lieta di accogliere il campione del mondo e Pallone d’Oro 2006 che guiderà la squadra fino al termine della stagione sportiva. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Non occorre richiamare le gesta sul campo di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, Cannavaro è un giovane e preparato allenatore di statura internazionale che ha già avuto modo di provare le sue capacità anche all’estero. Il club ha individuato nella sua esperienza di campo e tecnica e nella sua leadership indiscussa la figura idonea a condurre la squadra all’obiettivo della salvezza. Mister Cannavaro sarà accompagnato da suo fratello Paolo come allenatore in seconda e da Francesco Troise come collaboratore tecnico. Inoltre, è con grandissimo piacere che la famiglia bianconera riaccoglie una leggenda dell’Udinese come Giampiero Pinzi. Per lui, dopo le gloriose pagine della nostra storia scritte da giocatore, si tratta di un ritorno nello staff tecnico bianconero di cui aveva fatto già parte dal 2019 al 2022. Pinzi ritorna per apportare tutto il suo bagaglio d’esperienze e competenze oltre all’amore per i nostri colori. Il nuovo staff dirigerà la prima seduta di allenamento questo pomeriggio alle ore 15.

La presentazione di Fabio Cannavaro si terrà domani, 23 aprile, alle ore 13 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium. Benvenuto Mister e bentornato Giampi!”.

Domani si avrà modo di ascoltare le prime parole di Fabio Cannavaro da allenatore dell’Udinese, con il tecnico che sarà presentato alle 13 nella sala stampa del Bluenergy Stadium. L’obiettivo dei fratelli Cannavaro è quello di salvare l’Udinese, compiendo un buon percorso in queste ultime 6 partite da disputare, con l’auspicio di essere magari riconfermati per la prossima stagione.