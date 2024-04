Verso Napoli-Roma, infortunio muscolare per un top: salta il big match?

Stop di tipo muscolare prima di Roma-Bologna: i giallorossi perdono un top player. In dubbio anche la sfida contro il Napoli? Le ultime.

Dopo la disfatta di Empoli è tempo per il Napoli di preparare quello che, arrivati a questo punto, è forse il match più atteso della stagione. Domenica 28 aprile alle ore 18, andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona il match tra Napoli e Roma. Per il Napoli è forse l’ultima spiaggia per sperare ancora nella Champions, ma anche una vittoria potrebbe non bastare.

La Roma dal canto suo è in un momento di forma incredibile. Da quando De Rossi ha sostituito Mourinho sulla panchina giallorossa le cose sono profondamente cambiate. Tant’è che l’ex capitano ha ottenuto il rinnovo dalla proprietà americana della Roma, e guiderà la squadra anche la prossima stagione.

I giallorossi sono attesi da un vero e proprio tour de force. La sospensione a 20 minuti dal termine di Udinese-Roma costringerà il club capitolino ad una trasferta aggiuntiva per recuperare gli ultimi scampoli di partite. Il match di Udine si giocherà giovedì 25. Solo tre giorni prima della trasferta del Maradona.

La settimana dopo la Roma avrà poi da giocare la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il grosso carico di partite in pochi giorni però potrebbe mettere a rischio la condizione dei calciatori della Roma. E quindi lasciare qualche punto per strada nella lotta Champions. Domani c’è il Bologna e i primi segnali cominciano ad arrivare.

De Rossi perde un top prima del Bologna: in dubbio anche per il Napoli

Alla vigilia di un altro scontro diretto contro il Bologna di Thiago Motta, De Rossi dovrà fare i conti con un’assenza importante: Romelu Lukaku. Questa è la notizia dell’ultim’ora in casa Roma. L’attaccante belga si è fermato a causa di un infortunio muscolare e non ci sarà domani all’Olimpico. Si tratta di una mancanza importante per la Roma. Contro il Milan, e non solo, Lukaku ha dato dimostrazione della sua grossa utilità per l’intera squadra.

Non è ben chiaro quale sia l’entità dell’infortunio. Certamente lo staff medico della Roma approfondirà la questione nelle prossime ore. C’è da capire se Lukaku sarà poi disponibile per il Napoli. Anche in vista dell’impegno di Europa League, è possibile che De Rossi lo preservi. Nei prossimi giorni vi saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti, la situazione è da monitorare.