Vergogna in tribuna, rissa durante la partita del Napoli: partecipa anche un calciatore

Brutto episodio in tribuna durante la partita del Napoli, un calciatore scavalca per partecipare alla rissa: la ricostruzione dell’accaduto

Il clima in casa Napoli è rovente. La società è alle prese con forti contestazioni dei tifosi verso la squadra. Purtroppo l’atmosfera è cupa non solo nell’ambito della prima squadra. Anche le giovanili azzurre ne risentono della crisi profonda nella quale l’intera società è incappata.

La Primavera del Napoli, che al momento milita nel campionato Primavera 2 dopo la retrocessione dello scorso anno, è in terza posizione, alle spalle di Cesena e Benevento. La seconda posizione è molto distante, ma il terzo posto vale i play-off. Gli azzurri devono sperare in un’impresa per agguantare la promozione.

Oggi in campo è scesa anche l’Under 16 di mister Raffaele Annunziata, al Centro Sportivo Kennedy di Napoli, casa dei giovanissimi talenti azzurri. In una soleggiata domenica napoletana ciò che è accaduto durante il match contro il Parma ha dell’incredibile.

Napoli U16 – Parma U16, rissa in tribuna: l’accaduto

Come riportato da IamNaples.it, al termine del primo tempo della gara contro i pari età del Parma si è scatenata una rissa in tribuna. La squadra ospite si è portata in vantaggi 2-0, grazie alle reti di Diallo e Muto. Le tensioni in tribuna si sarebbero scatenate proprio in seguito all’esultanza di quest’ultimo. Non è ben chiaro quale sia stato il gesto scatenante, ma fatto sta che nell’intervallo si è assistito a qualcosa di davvero brutto.

Attimi di paura sugli spalti. La rissa ha visto coinvolto varie persone. Si conta anche un ferito: uno di questi avrebbe riportato danni al naso. Il portale segnale anche un altro evento spiacevole: un giocatore del Napoli avrebbe scavalcato le recinzioni che dividono il terreno da gioco e le tribune per prender parte alla rissa. Episodio da condannare assolutamente.

Si tratta di episodi che non dovrebbero mai accadere su un campo da calcio, specialmente se si tratta di gare giovanili. Episodi del genere possono minare l’educazione del giovane calciatore. Sono cose sulle quali la stessa società dovrebbe intervenire, interrogando sia i giovani calciatori in campo che le persone presenti sugli spalti e poi prendere provvedimenti.

Tuttavia, per chi frequenta questo ambiente da tempo, sa che episodi del genere sono molto frequenti. A prendere il sopravvento alle volte è l’adrenalina dei genitori all’esterno piuttosto che il talento e le giocate dei giovani calciatori sul rettangolo di gioco.