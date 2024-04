Pioli rompe il silenzio: le parole sul futuro interessano anche al Napoli

Il nome di Stefano Pioli è stato accostato al Napoli per la prossima stagione: il tecnico del Milan esce allo scoperto sul futuro.

Domani sera la Serie A potrebbe avere ufficialmente una nuova squadra Campione d’Italia. Si tratta ovviamente dell’Inter di Simone Inzaghi che potrà matematicamente portarsi a casa lo scudetto e la seconda stella qualora riuscisse a vincere il derby contro il Milan.

Il Milan farà di tutto per impedire che i cugini possano esultare proprio contro di loro. I rossoneri, però, non stanno attraversando un momento facile. I ragazzi di Stefano Pioli, infatti, sono reduci dall’eliminazione in Europa League per mano della Roma.

Dopo l’eliminazione, pare che il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan non sia così saldo. Al momento non sono arrivate comunicazioni in tal senso, ma la dirigenza sta facendo le sue valutazioni. Per questo motivo, il nome di Pioli è stato accostato al Napoli nella prossima stagione e De Laurentiis sarebbe interessato al tecnico parmense.

Futuro Pioli, il tecnico svela tutto in conferenza stampa

Nella giornata di oggi, come accade abitualmente, Pioli ha presenziato alla conferenza stampa alla vigilia del match. Oltre a parlare del delicato impegno di domani, Pioli è stato incalzato anche in merito al suo futuro.

L’ex tecnico della Lazio ha spiegato che sente di avere ancora molto da dare alla causa rossonera e attende una decisione in merito al suo futuro.

Di seguito quanto evidenziato:

“Sento di poter dare ancora tanto al Milan, e lo voglio dimostrare anche al derby. A fine stagione faremo le nostre valutazioni, e in caso mi porterò senz’altro qualcosa dietro da questa esperienza”.

Pioli, poi, ha parlato anche di un suo ipotetico successore, ma ha preferito glissare spiegando che l’ipotetica decisione non è di sua competenza. Il tecnico, inoltre, ha voluto rimandare la valutazioni al termine della stagione quando spiegherà la sua visione su quanto accaduto quest’anno e proverà a spiegare i motivi dietro alcune cose che sono accadute.