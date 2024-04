Mazzocchi si prende il Napoli: le reazioni social dopo il match contro l’Empoli

L’ennesima sconfitta della stagione non salva nessuno dalle critiche dei tifosi: solo Mazzocchi riesce a prendersi il Napoli.

Sono terminati gli aggettivi per descrivere quanto sia stata indegna la stagione del Napoli. Gli azzurri, anche contro l’Empoli, hanno offerto una prestazione altamente insufficiente e i tifosi hanno perso definitivamente la pazienza.

Il credito dato dalla vittoria dello scudetto si è esaurito del tutto. Al termine della sfida contro l’Empoli, gli Ultras hanno chiamato la squadra sotto il settore ospiti e lì è iniziata una forte contestazione all’indirizzo della squadra. Non è ammissibile, infatti, non avere alcun tipo di scossa dopo che sono stati cambiati ben tre allenatori nel corso della stagione.

Sul banco degli imputati è finito l’intero gruppo squadra. Sono davvero pochi quelli che hanno evitato le critiche da parte dei tifosi e tra questi c’è anche Pasquale Mazzocchi che nella giornata di ieri si è preso definitivamente il Napoli.

Mazzocchi “salvato” dai tifosi: le reazioni social

Mentre la squadra offriva uno spettacolo indecoroso contro l’Empoli, Pasquale Mazzocchi ha provato a trascinare i compagni per provare a portare a casa quantomeno un punto.

Il suo sforzo non è bastato, ma i tifosi azzurri hanno dimostrato la loro riconoscenza nei confronti dell’esterno azzurro. Sui social, infatti, in molti hanno espresso belle parole nei confronti del numero 30 del Napoli per essere “l’unico a dare l’anima per la maglia azzurro“.

Il coinvolgimento emotivo di Mazzocchi, tifoso del Napoli da sempre, ha portato l’ex Salernitana a provare di tutto per tenere in piedi una nave che ormai è affondata da diverso tempo. Molti tifosi hanno definito Mazzocchi “l’unico che si salva in questa squadra“.

I tifosi azzurri hanno potuto godersi le giocate di Mazzocchi solo per un tempo. A causa di un attacco influenzale poco prima del calcio d’inizio, infatti, Calzona ha preferito farlo partire dalla panchina e ha schierato Natan da titolare.

L’apporto di Mazzocchi non è bastato per permettere al Napoli di ribaltare il match, ma la sua prestazione, confrontata a quella dei compagni, gli ha permesso di prendersi forse in maniera definitiva il Napoli.

Capitan Di Lorenzo, invece, è stato nuovamente il peggiore in campo contro l’Empoli e ora i tifosi chiedono che sia Mazzocchi il titolare in queste ultime uscite stagionali prima di resettare tutto la prossima estate. La speranza è quella di ripartire il prima possibile attraverso una rivoluzione mirata e che consenta agli azzurri di tornare competitivi in Italia e, in caso di qualificazione, in Europa.