GiuntoliOut virale sui social: il motivo sorprende

Dopo un anno alla Juventus, il lavoro di Cristiano Giuntoli si complica ulteriormente e i social insorgono: cosa sta accadendo.

Uno dei grandi artefici dello scudetto del Napoli nella passata stagione è stato Cristiano Giuntoli. L’ex ds azzurro, in una sola estate, è riuscito a costruire una squadra capace di dominare il campionato in lungo e in largo lasciando solo le briciole agli avversari.

Il suo valore, poi, lo si è compreso realmente in questa stagione che ha visto Giuntoli passare alla Juventus e il Napoli è crollato a picco. Il suo arrivo alla Continassa era stato accolto con grandissimo entusiasmo dai tifosi bianconeri che vedevano in Giuntoli l’uomo della svolta.

Svolta, però, che non è arrivata. Ieri, infatti, è arrivato l’ennesimo pareggio stagionale per i bianconeri. Sul banco degli imputati, oltre a Massimiliano Allegri, è finito anche Giuntoli. I tifosi della Juventus sono insorti sui social e chiedono a gran voce il suo addio.

Pareggio Juve, anche Giuntoli nel mirino dei tifosi

Così come il Napoli, anche la Juventus sta vivendo una stagione complicata. Dopo che l’obiettivo scudetto è definitivamente sfumato, la Juventus è crollata a picco nelle ultime giornate. Il pareggio contro il Cagliari ha peggiorato ulteriormente la situazione e anche Giuntoli è stato bersagliato dalle critiche.

I tifosi bianconeri, infatti, hanno mandato virale l’#GiuntoliOut a causa delle sue dichiarazioni nel pre partita. A riferirlo è l’edizione odierna de “Il Messaggero“.

Il dirigente della Juventus, infatti, ha confermato la fiducia a Massimiliano Allegri e ha svelato di come la società sia contenta dell’operato del tecnico toscano. Questo farebbe pensare, dunque ad una conferma a fine stagione di Allegri, cosa che i tifosi della Juventus non gradirebbe assolutamente. I tifosi, infatti, preferiscono di gran lunga l’arrivo di Thiago Motta in panchina dopo la splendida stagione alla guida del Bologna.

Per Giuntoli, però, non finisce qui. Alcuni tifosi della Juventus, infatti, avrebbero affermato di preferire Giovanni Manna, prossimo ds del Napoli, a Giuntoli. Manna, infatti, è un fedele supporter di Allegri e non ha mai fatto nulla per nasconderlo. Al momento dell’arrivo di Giuntoli in dirigenza, invece, le premesse erano diverse. Con l’inizio dell’era Giuntoli, infatti, sarebbe dovuta terminare l’era di Massimiliano Allegri alla Juventus. Così non è stato e soprattutto Giuntoli non ha avuto il coraggio di affermare apertamente che per il tecnico livornese non c’è più spazio in bianconero.