Dal Real Madrid al Napoli, la notizia delle ultime di ore

Il Napoli è interessato ad un calciatore del Real Madrid in uscita, nuove news sul suo conto: la concorrenza è sempre più fitta.

La scelta di De Laurentiis sarà quella di riparare gran parte dell’organico che sarà messo a disposizione del nuovo allenatore partenopeo. Le occasioni di mercato non potranno essere soltanto considerate parzialmente ma dovranno essere colte affinchè il progetto di ricostruzione possa avviarsi immediatamente.

Il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, ha già iniziato a gettare le basi per la costruzione di una squadra valida e già pronta a contendersi una posizione importante nel prossimo campionato. Le cessioni saranno numerose, a partire da quella di Zielinski a parametro zero fino all’addio di Osimhen, dopo il pagamento della clausola rescissoria, passando per i non riscattati Traoré e Dendoncker.

In difesa difficilmente ci saranno le conferme dei protagonisti della corrente deludente stagione: Ostigard potrà partire così come Natan non è sicuro che rimanga. Alla luce di ciò, le opportunità di mercato che si presenteranno alla corte partenopea potrebbero rappresentare moltissimo per il futuro del Napoli. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dall’Equipe, Ferland Mendy, terzino sinistro del Real Madrid, potrebbe prendere seriamente in considerazione la destinazione italiana.

Mendy conteso dai club di Premier League, il ruolo del Napoli nella trattativa

Ferland Mendy, terzino sinistro francese, è in uscita dal Real Madrid: il suo contratto scadrà nel 2025 ed il club spagnolo non ha alcuna intenzione di rinnovare il rapporto tra le due parti. L’ex Lione, pertanto, è alla ricerca di un club che possa fare al suo caso: l’intenzione di Florentino Perez sarebbe quella di cederlo prima che possa liberarsi a parametro zero.

La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra non impossibile da saldare dato il precario contratto di cui dispone ma che difficilmente verrà investita sul calciatore, data la concorrenza. Su Mendy, infatti, sembrerebbero aver preso informazioni anche Liverpool, Arsenal, Newcastle e Bayern Monaco.

Tutti club di un certo valore che, Newcastle a parte, disputeranno la prossima Champions League, trofeo già vinto una volta dal francese in carriera. Arrivato nella città madrilena nel 2019, è sceso in campo 165 volte con all’attivo 6 gol e 10 assist. Dati non troppo rilevanti certificanti le diverse difficoltà che ha accusato nel club più prestigioso al mondo, complice anche qualche infortunio di troppo che ne ha rallentato la crescita.