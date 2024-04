Clamoroso, in arrivo un altro esonero: contatti con Cannavaro!

Scenario del tutto inaspettato in Serie A, altro esonero dopo la sconfitta in trasferta: avviati i contatti con Cannavaro per la panchina

In quest’ultima parte di stagione in Serie A ci sono tutti i presupposti per un finale colmo di sorprese. C’è incertezza in più zone della classifica e, eccezion fatta per lo scudetto, che oramai è saldamente nelle mani dell’Inter, vi sono ancora un bel po’ di verdetti da emettere. Con la sconfitta di Empoli il Napoli potrebbe aver definitivamente perso il treno Champions, ma non è detta l’ultima parola. La matematica per il momento non condanna gli azzurri.

Molto accesa anche la zona retrocessione. Dal 19° al 13° posto le squadre sono racchiuse in soli sei punti. Tutto può succedere. La Salernitana ultima appare oramai spacciata e ha forse più di un piede e mezzo in Serie B. Sassuolo (19°), Frosinone (18°) e Udinese (17°) sono in soli due punti. L’Empoli grazie alla vittoria contro il Napoli può respirare e si accoda al gruppo composto da Verona (15°), Cagliari (14°) e Lecce (13°). A sorpresa, a poche giornate dal termine, l’Udinese, che è tra le squadre strettamente coinvolte, sta pensando ad un cambio in panchina.

Fatal Verona per Cioffi: l’Udinese pensa a Cannavaro per la panchina

La sconfitta di ieri sera, nello scontro diretto contro il Verona, pesa sul bilancio della seconda esperienza di Cioffi sulla panchina dell’Udinese. Stando alle ultime indiscrezioni, la proprietà bianconera, dopo le riflessioni della notte, ha intenzione di sollevare dall’incarico il mister toscano, che era tornato sulla panchina a ottobre al posto di Sottil.

Stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio su X la dirigenza dell’Udinese avrebbe avviato i contatti con Cannavaro come possibile sostituto. In passato avvicinato anche alla panchina del Napoli, che lo stesso Cannavaro ha definito varie volte come un sogno, il capitano dell’Italia campione del Mondo nel 2006 non ha mai allenato in Serie A.

Cannavaro, contatti con l’Udinese: le ultime esperienze da allenatore

Dopo svariati anni tra le panchine di Cina, al Guanghzou e Emirati Arabi, la passata stagione Fabio Cannavaro è tornato in Italia. Il 21 settembre 2022 viene nominato nuovo tecnico del Benevento, in Serie B, in sostituzione dell’esonerato Fabio Caserta. L’esperienza con il club campano dura poco. Pochi mesi dopo, il 4 febbraio 2023, viene esonerato in seguito ad una serie di risultati negativi della squadra. Ora la possibile grande occasione in Serie A. Cannavaro non può farsela scappare se vuol continuare a credere nel sogno di allenare il Napoli.