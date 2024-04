Caos nello spogliatoio del Napoli, tutti contro tutti: accusato un calciatore!

Disfatta Napoli, ad Empoli un giocatore usato come capro espiatorio al termine del primo tempo: cosa è accaduto nello spogliatoio

Ad Empoli gli azzurri hanno messo in piedi l’ennesima prestazione deludente di una stagione fallimentare. Con un risultato positivo si sarebbe potuto ancora sperare, seppur minimamente, in una qualificazione alla prossima Champions League. A maggior ragione in seguito all’annuncio UEFA, che ha comunicato che l’Italia porterà cinque squadre, grazie all’extra spot assegnato per il ranking.

Una prova incolore, nella quale l’Empoli ha difeso bene, ma gli attacchi del Napoli non sono stati mai realmente pericolosi. Nella prima frazione di gioco il club toscano è a tratti riuscito anche ad attaccare con veemenza, e su una di queste imbucate Cerri ha punito il Napoli, evidenziando le enormi lacune difensive del club partenopeo.

Insofferenza e gesti inaccettabili: la reazione dello spogliatoio del Napoli

L’edizione odierna de La Repubblica riporta che, al termine del primo tempo, sono volati stracci nello spogliatoio. Anche in campo, con gesti di stizza, i calciatori hanno mostrato il loro disappunto e insofferenza per la situazione che il Napoli sta vivendo. Il quotidiano scrive di “clima da tutti contro tutti”, ma in realtà nell’intervallo lo spogliatoio si è scagliato contro un giocatore: Natan.

I compagni avrebbero all’unisono chiesto a Calzona di sostituirlo, rendendolo di fatto il capro espiatorio della prestazione per nulla soddisfacente. A nulla è servito. Perché la squadra anche nel secondo tempo non ha reagito allo svantaggio. È tornata in campo senza voglia e non si è mai concretamente affacciata nell’area di rigore dell’Empoli per mettere in difficoltà Caprile.

Il brasiliano per la verità, al ritorno in campo dopo tempo e fuori posizione (giocava da terzino sinistro adattato), ha giocato un primo tempo a dir poco pessimo. Ma è pur vero che non è certamente l’unica causa della disfatta in casa Napoli, dove ci sono questioni ben più grosse da risolvere.

Empoli-Napoli, spogliatoio in subbuglio: la resa di Calzona

Sono molto significative anche le parole di mister Calzona al termine della gara. Il tecnico si è assunto tutte le colpe della sconfitta e ha chiesto scusa ai tifosi. Tuttavia, in conferenza ha anche detto: “Questa apatia mentale sinceramente non la capisco e non me la spiego, anche perché in settimana lavoriamo bene, non sono riuscito a dare la svolta, a cambiare l’andazzo”. Dichiarazioni che sottolineano come lo spogliatoio sia in totale confusione mentale, e l’allenatore non riesca ad infondere le proprie idee nella testa dei calciatori.