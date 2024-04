Rinnovo Kvaratskhelia, adeguamento e inserimento della clausola: dettagli e cifre

Il presidente De Laurentiis vuole Kvara sempre più al centro del progetto: pronto un rinnovo super per il georgiano.

Il piano di ricostruzione indetto dal presidente De Laurentiis sta prendendo sempre più forma. Il numero uno dei partenopei ha una voglia matta di far tornare il proprio club ai vertici del calcio italiano. Dopo la deludente stagione corrente, la società azzurra ha completamente rivoluzionato il reparto dirigenziale per far fronte alla nuova politica a cui vuole tener fede De Laurentiis.

La scelta del club azzurro verterà su un allenatore esperto, capace di ricostruire in tempi non troppo lunghi una squadra snaturata dal cambio di tre allenatori durante una sola annata calcistica e che possa riaccendere l’entusiasmo dei tifosi. Il patròn azzurro, pertanto, prepara il colpo ad effetto per riportare con sè i supporters azzurri.

Al centro del nuovo progetto c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, pronto a firmare un nuovo contratto in cui non sarà considerato più una scommessa da vincere ma come un giocatore chiave a tutti gli effetti. Nonostante gli alti e bassi del suo campionato, ha comunque timbrato il cartellino ben 10 volte con 7 assist all’attivo in 29 presenze in questa Serie A.

Rinnovo Kvara, De Laurentiis pronto a fare follie per trattenere il georgiano

Sull’ala sinistra partenopea ci sarebbe il forte pressing da parte del Barcellona che potrebbe seriamente pensare di intavolare una trattativa con l’agente del calciatore e la società azzurra. Il calciatore, però, vorrebbe tener fede alla promessa fatta al presidente del Napoli, riguardo all’incontro insieme al proprio agente dopo la conclusione della stagione.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il numero uno del club campano vorrebbe adattare e prolungare il contratto di Kvara: al fantasista ex Dinamo Batumi verrà offerto un rinnovo fino al 2029 con l’opzione di un altro anno ed una clausola rescissoria. A convincere il calciatore sarà sicuramente anche lo sforzo della società che s’impegnerà ad aumentargli lo stipendio fino a 4 milioni l’anno, bonus compresi.

Per la prossima finestra di mercato è prevista una completa rivoluzione con nuovi innesti pronti a migliorare la qualità della rosa. A salutare Napoli saranno sicuramente Victor Osimhen e Piotr Zielinski: il primo, dopo il pagamento della clausola rescissoria di 130 milioni di euro, molto probabilmente si accaserà a Parigi per sostituire Mbappè, il secondo, invece, andrà via a parametro zero direzione Inter. Di conseguenza, De Laurentiis sarà ben disposto a ricostruire ripartendo sicuramente dal proprio gioiello: Khvicha Kvaratskhelia.