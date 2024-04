Gasperini-Napoli, cosa c’è di vero? Spunta la super offerta

De Laurentiis monitora la pista Gasperini: spunta un’importante offerta che può rimescolare le carte in tavola.

La telenovela allenatori in casa Napoli non accenna a concludersi. De Laurentiis sta monitorando diversi profili interessanti che potrebbero immediatamente dare il via al progetto di ricostruzione sotto l’ombra del Vesuvio. La deludente stagione non ha fatto altro che complicare le ambizioni in Italia ed in Europa della società partenopea dopo aver centrato, soltanto nella scorsa annata calcistica, la vittoria di uno storico scudetto e la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, per la prima volta nella storia azzurra.

Il nome in cima alla lista che De Laurentiis ha stilato insieme ai propri collaboratori è sicuramente quello di Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus ed Inter ha voglia di tornare ad allenare, meglio ancora in Italia. Nonostante alcune indiscrezioni possano averlo avvicinato al Bayern Monaco, la decisione del tecnico leccese sembrerebbe orientata verso il ritorno in Serie A.

L’ultima esperienza nello stivale risale alla stagione 2020/21, conclusasi con lo scudetto nerazzurro. La parentesi al Tottenham non lo ha appagato e dopo essersi concesso un periodo sabbatico è pronto a tornare protagonista. Come alternative sono sempre più insistenti le voci che portano a Vincenzo Italiano della Fiorentina, a Giampiero Gasperini dell’Atalanta e a Stefano Pioli del Milan.

Pioli verso l’esonero, il punto sulla situazione Gasperini

Ormai è noto che Vincenzo Italiano e la Fiorentina si separeranno a fine stagione: la decisone dell’allenatore ha suscitato l’interesse del Napoli che sarebbe pronto ad accoglierlo nel capoluogo campano. Un altro profilo che ha sempre stuzzicato il presidente è il mister della Dea: Giampiero Gasperini. Quest’ultimo a seguito della straordinaria stagione che sta conducendo in Europa con la sua Atalanta ha convinto il patròn del Napoli che sarebbe ben lieto di avere una figura dalla sua personalità sulla panchina azzurra.

L’ex allenatore del Genoa, però, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista de “Il Giornale”, sembrerebbe pronto a firmare un super contratto. Il presidente Percassi, infatti, ha offerto il prolungamento di contratto a Gasperini fino al 2026 con opzione per il 2027, quando quasi 70enne potrebbe essere a fine carriera.

Pioli si dividerà dal Milan a fine stagione a seguito della decisione presa nelle ultime ore dalla società rossonera che vorrebbe intraprendere un nuovo percorso con un altro tecnico alla guida della squadra, dopo le cocenti delusioni europee, in Champions prima ed in Europa League poi.