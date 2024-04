Empoli-Napoli, Politano carica la squadra: “Bisogna farlo assolutamente”

Empoli-Napoli, le dichiarazioni di Matteo Politano a pochi minuti dall’inizio del match: l’esterno azzurro carica la squadra

Mancano solo pochi minuti all’inizio di Empoli-Napoli, anticipo del 33° turno di Serie A. Al Castellani gli azzurri scendono in campo per rifarsi dopo il brutto stop casalingo contro il Frosinone. Serve specialmente per continuare a sperare nella qualificazione in Champions League.

Calzona ha le scelte contate, specialmente in difesa. Il reparto arretrato dovrà fare a meno di Rrahmani e Mario Rui, out per squalifica. Non c’è Olivera, infortunato. Fino a pochi minuti fa si pensava dovesse giocare Mazzocchi sulla sinistra, ma l’ex Salernitana è stato colpito da una sindrome influenzale. Calzona ha quindi scelto Natan.

Per il resto poche sorprese, con il Napoli che farà affidamento sulle trame offensive del consueto tridente Kvaratskhelia, Politano, Osimhen. L’uomo più in forma è forse Politano, che viene da due gol nelle ultime due partite in Serie A. Entrambi di notevole bellezza.

Pre partita Empoli-Napoli: le dichiarazioni di Politano

Ai microfoni di DAZN, durante il pre partita è intervenuto proprio Matteo Politano, che ha suonato la carica ai suoi. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

SUL MATCH: “Tante volte non siamo risusciti a portare a casa il risultato, oggi dobbiamo vincere assolutamente”.

Politano parla di “vittoria obbligatoria”. La speranza dei tifosi è ovviamente che la carica di Politano sia trasmessa a tutto il resto della sqaudra. A quanto pare la voglia di rifarsi dopo la pesante sconfitta contro il Frosinone e la conseguente contestazione dei tifosi c’è.