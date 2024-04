Empoli-Napoli, Costacurta sicuro sulla contestazione: il commento sui tifosi scatena la polemica

Alessandro Costacurta, ex bandiera del Milan, ha detto la sua sulla contestazione dei supporters del Napoli al Castellani d’Empoli.

Ancora un ko per un Napoli indegno che si è arreso quest’oggi dinanzi a un modesto (almeno sulla carta) ma meritevole Empoli, che con voglia e abnegazione ha attuato il proprio piano gara, sapientemente preparato da Davide Nicola. Mai in partita Osimhen e compagni, in grado di subire goal anche dal peggiore attacco del campionato praticamente subito, al quarto minuto.

Questa volta, ad usufruire dei servigi della burrosa retroguardia azzurra, è stato Alberto Cerri, attaccante ex Cagliari a cui il goal mancava dal 2021, ben 3 anni fa, il che è tutto dire. Uno spiovente è bastato a trovare impreparata la linea a 4 napoletana, permettendo all’attaccante ex Como di saltare indisturbato, appoggiando agevolmente in porta la sfera di gioco.

Contestazione Napoli, Costacurca analizza le immagini del Castellani

Al termine dei novanta minuti in terra toscana, i tifosi partenopei, che ancora una volta in massa avevano gremito il settore ospiti, hanno alzato la voce, invitando seppur con la massima civiltà, il gruppo squadra ad avvicinarsi.

A prendere tale responsabilità il capitano, Giovanni Di Lorenzo, seguito da Matteo Politano, i due, poi sopraggiunto dal resto del gruppo, hanno ascoltato nello specifico le parole del tifo organizzato, palesemente deluso dall’ennesima indegna prestazione. Billy Costacurta, ex storico difensore del Milan e della nazionale italiana, ha commentato tali immagini nel corso di SKY Sport, questo il pensiero dell’attuale commentatore:

“Contestazione? Devo essere onesto, anche a me è capitato, non vai lì per paura, ma per ascoltare, anche se sai già cosa ti verranno a dire. Mancanza di voglia? Può essere, a volte non è così, magari non stai bene e i tifosi non lo sanno. A volte si ha a che fare con persone che non ragionano, quindi ti avvicini, li accontenti. Poi ti giri e vai a casa, semplice”.

Pensiero chiaro quello di Costacurta, che ha catalogato come vero e proprio comportamento di facciata quello dei calciatori del Napoli avvicinatosi al settore. Una analisi comprensibile, visto che non è stata la prima volta in cui i supporters partenopei si sono fatti sentire, a quanto pare, senza alcun successo visti i recenti risultati. Non resta che attendere la fine di questo campionato, o meglio di questo scempio, arrivato nella stagione più attesa, quella vissuta con il tricolore cucito sul petto. Un vero e proprio paradosso.