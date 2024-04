Empoli-Napoli, Cerri esce dal campo: la reazione della panchina azzurra fa discutere

Alberto Cerri ha portato in vantaggio l’Empoli al quarto minuto, un goal che non avrebbe lasciato indifferente la panchina azzurra.

No, il Napoli neanche quest’oggi manterrà la porta inviolata. Al quarto minuto di Empoli – Napoli, alla prima imbucata dei toscani, come ormai da abitudine, Alex Meret si è ritrovato a raccogliere il pallone dalla propria rete.

A segnare questa volta Alberto Cerri, non certo un bomber di razza considerando che quest’ultimo non andava il goal dal 17 aprile 2021, 3 campionati fa in pratica. Forse la sintesi perfetta della stagione azzurra, dove oltre agli errori societari, pare ormai palese l’atteggiamento mediocre di coloro che calcano il rettangolo verde.

Cerri in goal: il retroscena all’uscita dal campo, reazione incredibile della panchina del Napoli

Dopo pochi minuti dalla sua rete, arrivata con il più classico dei goal di testa senza marcatura, fatto già visto soli 6 giorni fa in occasione del due a due firmato Cheddira, l’attaccante italiano è uscito dal campo a causa di un dolore muscolare. Un’uscita forzata, che ha costretto il tecnico empolese, Davide Nicola, a schierare l’ex Milan Niang, che ha trovato il tempo nella prima frazione di servire su un piatto d’oro a Cambiaghi il possibile due a zero.

Al momento dell’uscita dal campo di Cerri, però, è accaduto un fatto sconcertante, che di certo non farà piacere all’ambiente partenopeo. Secondo quanto raccontato dai bordocampisti di DAZN, il bomber ex Juventus e Cagliari sarebbe stato beccato in maniera scherzosa dai componenti della panchina del Napoli: “Hai fatto giusto in tempo per farci goal”, una frase che ha scatenato le risate dello stesso Cerri che ha risposto divertito.

Specifichiamo, il calcio non è guerra e il fairplay è una cosa apprezzabile, ma visto il momento e lo scempio visto in campo nell’annata e soprattutto in queste ultime settimane, pensare di ridere e giocare nei minuti immediatamente successivi all’ennesimo svantaggio stagionale fa oggettivamente riflettere. L’immagine di un Napoli che ha probabilmente definitivamente staccato la spina da tempo, un’immagine triste, di calciatori che certamente non sono gli unici colpevoli di una gestione del post scudetto sconcertante, ma che ad oggi, si stanno rendendo protagonisti di pagine indegne. I tifosi del Napoli, in grado di gremire il settore ospiti anche quest’oggi, meriterebbero ben altro. Ormai, non resta che attendere la fine di quest’incubo.