Dove vedere Empoli-Napoli: tutte le possibilità in tv e streaming

La 33esima giornata di Serie A vedrà protagoniste Empoli e Napoli in un match importantissimo per le ambizioni delle due squadre.

Il Napoli di Francesco Calzona è pronto a scendere in campo nella giornata di oggi contro la compagine toscana per cogliere l’ultimo treno direzione Europa. L’obiettivo sarebbe quello di centrare una posizione importante che garantirebbe la quindicesima partecipazione consecutiva ad una competizione europea da parte del Napoli.

L’Empoli è a +1 sul Frosinone terzultimo: nelle ultime 6 partite di Serie A sono solo tre i punti conquistati a margine di una sola vittoria, allo scadere contro il Torino, e ben 5 sconfitte. La squadra di Nicola vuole agguantare la salvezza cercando di tirare fuori la grinta che ha sempre condizionato le squadre dell’allenatore piemontese.

Gli ultimi 14 incroci tra le due squadre vedono i padroni di casa in vantaggio con 8 vittorie contro le 2 partenopee, in mezzo ben 4 pareggi. La gara di andata si è conclusa 0-1 a favore dell’Empoli dopo un gol nel finale del match che ha sancito l’esonero di Rudi Garcia. Tanti intrecci che certificano l’importanza di una partita mai così scontata e che ha determinato più volte la stagione del Napoli: nel 2021/22 a seguito della rimonta da 0-2 a 3-2 al Castellani, gli azzurri di Spalletti hanno dovuto abbandonare la pista scudetto.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli, dove vederla in tv

Il match tra Empoli e Napoli, in programma nella giornata di oggi alle ore 18, sarà visibile in diretta su DAZN, scaricando l’app su smart tv, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Le probabili formazioni della partita di Serie A sono le seguenti:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

Davide Nicola schiererà Caprile in porta, di proprietà dei campani, l’ex Napoli Bereszynski sull’out di destra al posto di Ismajli, accostato al Napoli e possibile innesto di mercato per la prossima stagione. In avanti confermato Zurkowski, autore del super gol dell’andata, dietro Niang, vero pericolo della formazione di casa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

In attacco Francesco Calzona conferma il solito trio mentre in difesa attua diversi cambiamenti: Ostigard al posto di Rrahmani squalificato e Mazzocchi al posto dell’infortunato Olivera e squalificato Mario Rui. L’ex Salernitana torna in campo dopo ben 6 panchine consecutive.