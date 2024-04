Calzona elogia un azzurro: “Se si allena così bene, lo utilizzerò sempre”

Empoli-Napoli, le dichiarazioni di mister Calzona prima dell’inizio del match: rivelazione a sorpresa su Zielinski.

È questione di poco tempo prima del via di Empoli-Napoli. Il calcio d’inizio per l’anticipo della 33esima giornata di Serie A è fissato per le ore 18:00. L’esito della gara dirà tanto sulle speranze Champions degli azzurri. La matematica ancora non condanna il Napoli, ma c’è da lottare fino alla fine per staccare un pass qualificazione. A maggior ragione dopo la conferma delle cinque squadre in Champions per la prossima stagione.

Calzona dovrà fare i conti con le tante assenze in difesa. Olivera è out per infortunio, mentre Rrahmani e Mario Rui non ci saranno per espulsione. Calzona si affida quindi ad Ostigard e Juan Jesus, che ha superato la sciatalgia che recentemente lo ha colpito.

Sorprende poi la scelta di Natan, che giocherà da terzino adattato. Le motivazioni dietro a questa scelta sono da ricondurre anche alla sindrome influenzale che ha colpito Mazzocchi poche ore prima dell’inizio del match.

Empoli-Napoli, le dichiarazioni di Calzona

Prima dell’inizio della gara è intervenuto ai microfoni di DAZN Francesco Calzona. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

CHAMPIONS? “Come dico da tempo la matematica non ci condanna, il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile”. MANCANZA DI PERCEZIONE DEL PERICOLO: “Ci abbiamo lavorato tanto, è un qualcosa che dobbiamo migliorare difendendo da squadra. Speriamo oggi di migliorare quest’atteggiamento”.

ZIELINSKI: “Nelle ultime settimane è in crescita, se si allena come sta facendo nelle ultime settimane lo utilizzo a prescindere dal suo futuro”.

Spicca senza dubbio il complimento del tecnico a Zielinski. Il centrocampista polacco ha vinto nuovamente il ballottaggio con Traorè e completerà il centrocampo con Anguissa e Lobotka. L’ex della gara si appresta a disputare una delle ultime gare in maglia azzurra, visto che il suo passaggio a parametro zero all’Inter appare oramai come cosa fatta.