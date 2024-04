Calciomercato Napoli, sfida con il Milan per l’ex Serie A: ha segnato 23 gol in questa stagione

Calciomercato Napoli, è sfida con il Milan per una vecchia conoscenza della Serie A, protagonista di una stagione incredibile: i dettagli

Manca poco più di un mese al termine della Serie A. Per il Napoli la stagione da campioni d’Italia non ha portato i risultati sperati dopo il trionfo. Ecco quindi che la società sta cominciando a programmare con largo anticipo la prossima stagione, per evitare di sbagliare come accaduto la scorsa estate.

Per gli azzurri si prospetta un’estate rivoluzionaria, sotto molteplici punti di vista. A partire dal comparto tecnico, con un nuovo allenatore, che prenderà il posto di Calzona e un nuovo direttore sportivo, con Manna in pole per ricoprire il ruolo in questione. Anche la rosa ne risentirà dei tanti cambiamenti.

Calciomercato Napoli, occasione di mercato in attacco: è sfida con il Milan

Stando a quanto riportato dal portale belga HLN.be Napoli e Milan sono pronte a cogliere l’occasione di mercato Skov Olsen, dal Bruges. L’attaccante danese, che in passato ha giocato in Serie A al Bologna, sarebbe in rotta con il club. Dal Belgio scrivono: “Gli mancano spirito di squadra e unione”. Sarebbe quindi pronto a cambiare casacca in estate, un ritorno in Italia è un’opzione plausibile e Napoli e Milan appaiono come le due squadre più interessate all’acquisto.

Quest’anno però l’ex rossoblù è stato autore di una delle migliori stagioni in carriera, quantomeno a livello realizzativo. Conta infatti ben 23 gol quest’anno tra campionato, coppa e Conference League, dove ha messo a segno ben 7 reti. Il tutto condito da 8 assist. La semifinale di Conference conquistata dal Bruges in settimana (affronterà la Fiorentina di Italiano) passa anche per le sue reti.

Calciomercato, Skov Olsen nel mirino del Napoli per l’estate

Generalmente Skov Olsen occupa la posizione di attaccante esterno. In due stagioni e mezza a Bologna non è mai riuscito ad esprimere a pieno il suo enorme potenziale. Con il Club Brugge invece il classe ’99 sembra rinato. Basti pensare che il suo valore di mercato (il Bruges lo ha acquistato dal Bologna per circa 7 milioni di euro) è quasi triplicato.

Tra le sue caratteristiche principali anche una spiccata duttilità. In attacco può giocare ovunque. Quest’anno in Belgio ha anche svolto il ruolo di esterno a tutta fascia, che può tornare utile nell’eventualità che il Napoli scelga come prossimo allenatore un sostenitore della difesa a tre, come Conte o Gasperini ad esempio.