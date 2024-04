Roma-Milan, stoccata degli ultras giallorossi: tirato in ballo il caso Acerbi-Juan Jesus

Striscione sul caso Acerbi-Juan Jesus: è accaduto a Roma durante i quarti di finale contro il Milan. Lo striscione è stato esposto dai tifosi giallorossi.

Ieri sera allo Stadio Olimpico è andato in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan. La squadra di Daniele De Rossi, nonostante l’uomo in meno dalla metà del primo tempo, si è imposta con il risultato di 2-1. Grazie anche alla vittoria esterna dell’andata, i giallorossi sono approdati in semifinale dove affronteranno il Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania.

L’eliminazione contro la Roma pesa tantissimo per il Milan e per Stefano Pioli. La Curva Sud ha chiesto, attraverso un comunicato ufficiale, il suo esonero e le strade del tecnico parmense dei rossoneri potrebbero davvero separarsi a fine stagione. Il Napoli, dal canto suo, monitora con attenzione la situazione. L’eventuale esonero di Pioli, infatti, avvicinerebbe il tecnico proprio alla panchina azzurra.

A Roma, però, non c’è stato spazio solo per il calcio giocato. I tifosi giallorossi, infatti, hanno esposto uno striscione sul caso Acerbi-Juan Jesus.

Caso Acerbi-Juan Jesus, lo striscione di Roma fa discutere

Il caso Acerbi-Juan Jesus ha monopolizzato l’attenzione mediatica nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali. Il tutto, però, si è concluso con un nulla di fatto. Acerbi, infatti, è stato scagionato per mancanza di prove anche se la Procura ammette che il fatto potrebbe essere realmente accaduto.

La questione si era conclusa, ma ieri sera i tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione che sta facendo molto discutere.

“Ad Udine razzismo, a Milano diverbi: Maignan cosa ne pensi di Acerbi?”

Un messaggio chiaro da parte dei tifosi giallorossi che hanno voluto scagionare la tifoseria friulana dopo che qualche mese fa la partita venne interrotta a causa di alcuni cori razzisti nei confronti di Mike Maignan.

I tifosi della Roma, da tempo gemellati con quelli dell’Udinese, dunque, hanno voluto porre l’attenzione sulla differenza di vedute, da parte della Procura e da parte dell’opinione pubblica, sui due diversi episodi.

Dopo i fatti di Udine, infatti, l’opinione pubblica si scagliò giustamente contro la tifoseria friulana, cosa che non è accaduta in occasione del presunto insulto razzista da parte di Acerbi dove si è limitata ad affermare che si trattasse di un diverbio di campo.

Gli episodi, però, sono completamente diversi tra loro. I cori di Udine erano chiari e si sentivano in modo distintivo. Lo stesso non è accaduto per il caso Acerbi-Juan Jesus, dove giustamente bisogna garantire l’innocenza fino a prova contraria e nessuno aveva elementi a sufficienza per affermare la colpevolezza del difensore nerazzurro.

Di seguito le immagini dello striscione che stanno facendo il giro del web: