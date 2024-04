Ultim’ora Kvaratskhelia, c’è il comunicato: le condizioni del georgiano

Giunge ufficialmente alla corte dei tifosi il report sull’odierno allenamento targato SSC Napoli. Gli aggiornamenti su Juan Jesus e Kvaratskhelia.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Empoli-Napoli, previsto alle ore 18 di sabato 20 aprile in quel del Castellani. Un impianto ed una trasferta, questi, notoriamente ostici per gli azzurri, che hanno spesso fatto le spese dell’arrembante squadra toscana. Da sempre bestia nera dei partenopei, ci basta pensare alla vittoria per 0-1 al Maradona dell’andata, con Kovalenko che spinse il Napoli nel baratro e Garcia alle porte dell’esonero. Uno scenario che mister Calzona non vuole di certo replicare, sebbene la sfida si prospetti ricca di assenze. A tal proposito, ecco dunque giungere gli aggiornamenti del club sponda Olivera, Juan Jesus e Kvaratskhelia.

Verso Empoli-Napoli, le condizioni di Kvaratskhelia

Mario Rui e Rrahmani squalificati, ma non solo. La strada verso Empoli-Napoli ha lasciato trasparire numerosi fossi da dover evitare per mister Calzona, ancora alle prese con l’infortunio di Olivera, al centro dell’attenzione vista la mancanza del collega portoghese nel ruolo. A ciò, inoltre, si è aggiunta anche l’assenza di Kvaratskhelia dalla scorsa seduta d’allenamento, avvenuta causa gastroenterite. Proprio sul georgiano, quindi, sono arrivati gli aggiornamento ad opera della SSC Napoli, nel consueto report d’allenamento diramato via social e sul proprio sito ufficiale.

In particolare, Kvara ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo, smaltendo i problemi allo stomaco accusati nelle ultime 24 ore. Focus svolto anche su Juan Jesus, alle prese con un infortunio prima di Napoli-Frosinone e cui aggiornamenti sulle condizioni erano assenti dal virgolettato di ieri. Il brasiliano si è infatti allenato assieme ai compagni, sancendo difatti il proprio recupero in vista della trasferta di Empoli. Terapie per Contini. Assenti invece aggiornamenti su Mathias Olivera, quest’oggi sottoposto ad un’ulteriore risonanza in merito al proprio infortunio. La seduta d’allenamento decisiva per il terzino sarà quella di domani.

Report Napoli, le ultime dall’allenamento odierno

La società “S.S.C Napoli” tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento odierno andato in scena al Konami Training Center. Di seguito il comunicato del club.