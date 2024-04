Ultime Napoli, girandola portieri: ecco l’idea per la prossima stagione

Il Napoli definisce il proprio futuro: non solamente tecnico e calciatori di movimento, ma anche il portiere nei pensieri della società.

Il primo tassello per la prossima stagione, il direttore sportivo Manna, è stato definito dalla SSC Napoli. L’ormai quasi ex leader della Next Gen della Juventus prenderà il posto di Mauro Meluso, che dopo solamente una stagione lascerà Napoli.

Suo il compito di ridefinire la rosa con cui la società di Aurelio De Laurentiis si affaccerà al nuovo campionato, con la speranza di lasciarsi alle spalle la disastrosa ed ultima annata, quella vissuta con il peso dello scudetto sul petto e di scelte estive totalmente errate. Errori madornali, che il leader del club e della FilmAuro non vuole ripetere, programmando con largo anticipo il futuro.

Napoli, definito il prossimo portiere? C’è la scelta sul riscatto di Gollini

Tra i temi caldi di campo, ci sarà certamente quello relativo al sostituto di Victor Osimhen, che lascerà Napoli per circa 120 – 130 milioni, cifra record nella storia del club partenopeo, che disporrà di un tesoretto importante in sede di calciomercato.

Da ridefinire anche il centrocampo: Zielinski è certo di accasarsi all’Inter a parametro zero, mentre Dendoncker non verrà riscattato, mentre Demme dovrebbe essere ceduto. Insomma, una sorta di rifondazione vera e propria della zona mediana, con tanti, forse troppi nomi accostati al Napoli per sostituire i sopracitati calciatori.

E in porta? Anche il ruolo di estremo difensore è tutto da definire: Alex Meret ha raggiunto la totalità di presenze necessarie per far scattare l’opzione di rinnovo, nonostante ciò, la possibilità di una cessione in estate non è totalmente escludibile. Discorso maggiormente definito invece per Pierluigi Gollini.

L’ex Atalanta, ormai in prestito al Napoli da ben due campionati, dovrebbe definitivamente lasciare l’ombra del Vesuvio secondo quanto riportato da Repubblica. Nello specifico, la SSC Napoli starebbe valutando di optare su Elia Caprile, miglior portiere della scorsa Serie B, che ha pienamente superato l’esame Serie A in maglia Empoli, con cui si sta ben disimpegnando. Resta ancora da capire, nel caso in cui questa scelta fosse confermata, se Caprile arriverebbe a Napoli per assumere il ruolo di primo portiere o di secondo.

Una scelta, che verrà sciolta con ogni probabilità solamente in estate, quando in sede di ritiro il prossimo allenatore del Napoli effettuerà le proprie valutazioni. Insomma, ci sarà ancora da attendere, ancora per poco, ma ci sarà da attendere.