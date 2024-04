Ngonge e il retroscena fantastico sul suo arrivo al Napoli: il racconto è imperdibile – VIDEO

Cyril Ngonge è arrivato a Napoli nel mercato di gennaio, l’ex Hellas si è aperto in un’intervista rilasciata al club.

Cyril Ngonge è stato l’acquisto più oneroso della campagna acquisti invernale del Napoli. L’ex Hellas Verona, arrivato per dare man forte al team allenato all’ora da Mazzarri, si è ben disimpegnato nelle poche uscite in azzurro.

Un goal e mezzo per lui, che con l’Hellas Verona, suo ex team, diede il via alla rimonta, per poi segnare la rete dell’uno a uno nel pari con il Genoa, costato la panchina al sopracitato allenatore toscano. Anche nel penultimo impegno con il Monza, in cui il belga è partito titolare, la sua prestazione aveva ricevuto parecchie approvazioni con ben due rigori procurati (anche se non puniti dal direttore di gara).

Ngonge, l’intervista dell’attaccante esterno ai canali del club

Intervistato da Decibel Bellini, speaker ufficiale della SSC Napoli nel podcast Letthemusicplay, l’attaccante esterno si è così aperto dinanzi alle telecamere, toccando i temi più svariati:

“Giocavo nel giardino di casa con mio padre e mio fratello maggiore, ho iniziato a toccare il pallone in famiglia” – questi i primi ricordi calcistici di Ngonge, legati ovviamente all’infanzia, poi l’aneddoto sul basket: “Inizialmente scelsi il basket, volevo imitare mio fratello, ma capimmo subito che non fosse lo sport per me. A quel punto provammo con il calcio e mio padre notò che avevo un buon mancino. Anche lui era calciatore, ma il paragone veniva difficile, lui molto fisico e destro, io mancino, entrambi però siamo bravi a fare goal”.

Un passaggio successivo sulla prima esperienza da professionista e sull’Hellas Verona:

“Capii di avercela fatta quando venni convocato in prima squadra con il Brugges a seguito di qualche infortunio di alcuni calciatori, prima in campionato, poi in Champions. Hellas? Sono arrivato in Italia conoscendo poco, sapevo che la cucina era al top in questo paese, che avrei vissuto una bella vita, mi sono adattato facilmente al calcio qui, sono innamorato di questo paese”.

Infine, il passaggio sulla chiamata del Napoli, arrivata così, un giorno all’improvviso:

“Ero al centro sportivo del Verona in pieno allenamento, mi chiamano e mi dicono di correre a Milano perchè dovevano parlarmi. Tutto è stato molto veloce, quasi non ci credevo, mi sono detto: “Una nuova avventura sta iniziando”, la settimana successiva ero già a Roma per le visite mediche, in macchina ho ascoltato la mia solita playlist di 80 canzoni”.

Di seguito, il video dell’intervista completa: