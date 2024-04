Empoli-Napoli: Calzona pensa alla mossa a sorpresa

Il Napoli affronterà l’Empoli nella prossima giornata di Serie A. Di seguito le ultime sulla probabile formazione degli azzurri.

Il Napoli è pronto a tornare in campo nel prossimo weekend di Serie A. Gli azzurri, dopo il pareggio interno contro il Frosinone, saranno impegnati nell’insidiosa trasferta a Empoli. I padroni di casa sono alla ricerca di punti salvezza, vista l’attuale classifica che li vede attualmente posizionati al 17esimo posto, con solo due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Tali dati, confermano l’importanza della sfida per gli uomini di Francesco Calzona, il quale ha l’obbligo di centrare il bottino pieno per continuare a tenere accese le speranze legate ad una possibile qualificazione in Champions.

La sfida contro i toscani sarà tutt’altro che banale, motivo per il quale occorreranno gli uomini migliori a disposizione di Francesco Calzona. L’allenatore del Napoli è alle prese con alcuni dubbi di formazione, viste anche le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Quest’ultimo è alle prese con una gastroenterite, motivo per il quale è da considerare in dubbio per la trasferta in programma sabato alle ore 18:00.

Empoli-Calzona, le scelte di Calzona: la probabile formazione

L’allenatore del Napoli dovrà sciogliere alcuni dubbi in vista della prossima sfida di campionato contro l’Empoli. Al momento, ci sono diverse certezze per quel che riguarda l’undici titolare. Tra i pali ci sarà ancora Alex Meret, mentre la difesa è il reparto più in difficoltà nelle ultime settimane. La fascia destra sarò occupata da Giovanni Di Lorenzo, mentre a sinistra potrebbe esserci spazio per Pasquale Mazzocchi, a causa delle squalifica di Mario Rui e le condizioni precarie di Olivera. Al centro del reparto dovrebbe esserci il ritorno di Juan Jesus che farò coppia con Ostigard.

Inoltre, sarà opportuno scegliere gli interpreti migliori a centrocampo e in attacco. La mediana, con ogni probabilità vedrà nuovamente Anguissa e Lobotka, mentre c’è il solito ballottaggio tra Zielinski e Traorè, entrambi a disposizione. Discorso diverso per l’attacco, il quale potrebbe essere orfano di Khvicha Kvaratskhelia. Le scelte legate al tridente, potrebbero quindi ricadere su Osimhen, Kvaratskhelia (se sarà a disposizione) e infine il ballottaggio tra Politano e Ngonge.

I tre protagonisti azzurri avranno l’arduo compito di essere pericolosi in zona offensiva. Non a caso, dalle loro giocate passerà il risultato finale della partita. Infatti, gli azzurri sono chiamati ad ottenere bottino pieno, quindi l’unico risultato a disposizione è la vittoria per provare a rialzarsi subito dopo il pareggio interno contro il Frosinone.