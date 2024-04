Diffidati Napoli, due big rischiano di saltare la Roma: i nomi

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Empoli che andrà in scena sabato, tra le file azzurre ci sono ben tre calciatori diffidati.

Il prossimo impegno del Napoli sarà contro l’Empoli ed andrà in scena sabato alle ore 18:00. Gli azzurri hanno l’assoluta necessità di fare punti importante per provare quantomeno ad avvicinarsi all’obiettivo Champions League. D’altra parte, i padroni di casa sono alla ricerca di punti cruciali per provare a centrare la salvezza nelle ultime giornate di Serie A. Tali obiettivi, sottolineano l’importanza della sfida, la quale sarà certamente ricca di emozioni.

Nelle ultime uscite si deciderà il destino europeo del Napoli. Gli azzurri, dopo una stagione molto deludente, sono alle prese con una possibile qualificazione alla prossima Champions. La matematica non ha ancora condannato gli azzurri, nonostante la strada sia molto complessa. Infatti, sono ben quattro i club dinanzi ai Campioni d’Italia, motivo per il quale il futuro non dipenderà esclusivamente dagli uomini di Calzona. L’obiettivo primario è ripartire subito contro l’Empoli, dopo l’ennesimo passo falso contro il Frosinone al Maradona.

Diffidati Napoli, i tre calciatori a rischio squalifica

Empoli-Napoli sarà sicuramente una partita importante per entrambi i club. Le due compagini si giocano obiettivi molto importanti, motivo per il quale assisteremo ad un match combattuto sia da una parte che dall’altra. I calciatori del Napoli, tre in modo particolare, dovranno prestare massima attenzione al cartellino giallo e ad ogni singolo contatto con gli avversari. Infatti, nella rosa partenopea ci son ben tre giocatori diffidati.

Gli uomini in “bilico” sono Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen. Con ogni probabilità, i tre azzurri faranno parte del match. A tal proposito, sarà necessario evitare ogni contatto pericoloso, in quanto la prossima sfida sarà contro la Roma e rappresenterà uno scontro diretto legato alla Champions League.

I tre calciatori dovranno essere attenti ad ogni situazione, in quanto a questo punto della stagione sarà necessario avere tutti gli uomini a disposizione. Infatti, Francesco Calzona conosce l’obiettivo della società ed ha intenzione di provarci fino alla fine. A tal proposito, nelle ultime giornate sarà necessario avere a disposizione gli uomini migliori per dar vita ad una striscia di vittorie importanti. In modo particolare, Victor Osimhen ha il compito di condurre la squadra verso una rimonta che avrebbe dell’incredibile, prima dell’addio ormai scontato al termine della stagione, ma a prescindere da questo obiettivo, il Napoli ha l’esigenza di scuotersi dopo una stagione decisamente deludente.