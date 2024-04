Come sta Kvaratskhelia: le ultime verso Empoli-Napoli

Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere in dubbio per la sfida contro l’Empoli. Il calciatore azzurro è alle prese con un problema fisico.

Il Napoli è pronto a tornare in campo nel prossimo weekend di Serie A. Gli azzurri sono attesi da un importante sfida contro l‘Empoli che andrà in scena allo stadio Castellani. La missione per il club azzurro è chiara: centrare la vittoria per tenere vive le speranze Champions League. Infatti, quella degli uomini di Calzona appare una rincorsa disperata ma al momento la matematica non ha ancora condannato i Campioni d’Italia.

A tal proposito, nelle ultime uscite di campionato sarà necessario fare bene per credere all’obiettivo fino all’ultima partita. Per fare ciò, l’allenatore spera di avere a disposizione gli uomini migliori, ma con ogni probabilità dovrà fare i conti con l’infermeria. Nelle ultime ore, Khvicha Kvaratskhelia non è si allenato con il gruppo squadra a causa di una gastroenterite. L’importanza del georgiano è cruciale, motivo per il quale sarà necessario reinventare l’assetto offensivo in caso di assenza.

Empoli-Napoli, Kvaratskhelia è in dubbio: le sue condizioni

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato nella giornata di ieri a causa di una gastroenterite, la quale non gli ha permesso di scendere in campo con i suoi compagni. La sfida contro l’Empoli è distante ancora due giorni, ma le condizioni del calciatore verranno monitorate nelle prossime ore per evitare problemi. La speranza di Francesco Calzona è averlo a disposizione il prima possibile, ancor più per permettere al calciatore di preparare al meglio l’insidiosa trasferta in Toscana.

Al momento, in casa Napoli c’è un pacato ottimismo. Infatti, le condizioni di Kvaratskhelia non sono allarmanti e verrano monitorate minuto dopo minuto. L’obiettivo è ovviamente quello di averlo a disposizione per la prossima sfida di campionato, anche se il club adotterà la massima cautela in merito alle condizioni del calciatore.

L’esterno georgiano, nonostante le difficoltà stagionali, è capace di regalare la giusta imprevedibilità ad un reparto che spesso appare “affannato”. Infatti, il classe 2001 occupa una posizione cruciale sulla fascia sinistra capace di impensierire le difesa avversarie con giocate da urlo o assist per i compagni. A tal proposito, Francesco Calzona spera in un recupero lampo da parte del georgiano per provare ad ottenere la vittoria in trasferta dopo il pareggio al Maradona contro il Frosinone nell’ultimo match.