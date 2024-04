Ultim’ora Napoli, il big non si è allenato: c’è il comunicato ufficiale!

Dal Konami Training Center di Castel Volturno arrivano novità in merito alle condizioni degli azzurri: un big assente per un problema fisico.

Nuova giornata di lavoro a Castel Volturno, dove il Napoli continua a preparare l’importante sfida contro l’Empoli. La trasferta in terra toscana è storicamente complicata per gli azzurri, che hanno l’obbligo di chiudere nel migliore dei modi un’annata a dir poco complicata. C’è un posto in Europa da blindare: la Champions League, in virtù anche dell’ultimo pareggio casalingo contro il Frosinone, sembra essere davvero un miraggio, ragion per cui la mission principale è rappresentata dall’Europa League, con la Conference League che resta comunque un paracadute per evitare di non partecipare alle coppe Europee dopo più di dieci anni consecutivamente.

Per evitare che Empoli possa diventare nuovamente un dramma, sportivamente parlando, serve che l’emergenza difensiva sia ridotta al minimo per mister Francesco Calzona, che già dovrà fare a meno di Mario Rui e Amir Rrahmani (squalificati, ndr). Da monitorare, a tal riguardo, le condizioni sia di Juan Jesus che di Mathias Olivera, sui quali arrivano aggiornamenti importanti dal Konami Training Center di Castel Volturno, in seguito alla sessione mattutina di allenamento.

Ultime notizie calcio Napoli: assente un titolarissimo!

Da Castel Volturno arrivano aggiornamenti su Juan Jesus e Mathias Olivera, reduci da problemi fisici che hanno costretto i due azzurri ad alzare bandiera bianca in occasione dello scorso match di Serie A contro il Frosinone. Gli azzurri, inoltre, perdono Khvicha Kvaratskhelia alle prese con una gastroenterite. Terapie anche per Contini.

Report Napoli: ecco il comunicato dopo l’allenamento mattutino

Di seguito, il comunicato apparso sul sito ufficiale della SSC Napoli in seguito alle sessione mattutina:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. Piacevole sorpresa oggi al Konami Training Center per la gradita visita di Dries Mertens con il figlio Ciro. L’ex bomber azzurro ha assistito all’allenamento e ha salutato il gruppo con grande emozione e affetto. La squadra ha iniziato la seduta svolgendo attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati, sui campi 1 e 2, in circuito di forza e lavoro tecnico tattico. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite. Terapie per Contini.

FONTE: SSC NAPOLI