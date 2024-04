Sudakov e non solo, nome nuovo per il centrocampo del Napoli: vale 10 milioni

Il Napoli prepara la rivoluzione anche a centrocampo: Sudakov resta nel mirino, ma spunta anche un nuovo nome.

Tantissimi cambiamenti all’orizzonte per il Napoli che in estate proverà a ricucire il gap che si è creato in questa stagione con l’Inter e con la zona Champions League. La qualificazione all’Europa che conta, infatti, ormai è sfuggita, ma gli azzurri non possono permettersi di fallire l’accesso alla Champions League per due anni di fila.

Per questo motivo, in estate ci sarà una campagna acquisti corposa volta a recuperare terreno dalle squadre di testa. Molto dipenderà anche dalla scelta del nuovo tecnico, ma gli azzurri sembrano avere già le idee chiare.

De Laurentiis, infatti, ha chiesto a Giovanni Manna di non ripetere gli errori fatti la scorsa estate. L’attuale dirigente della Juventus, dunque, ha già iniziato a lavorare per il Napoli e sta studiando come mettere a posto il centrocampo.

Mercato Napoli, spunta un nuovo nome per il centrocampo.

Il centrocampo del Napoli cambierà moltissimo in vista della prossima stagione. Piotr Zielinski si trasferirà all’Inter, mentre gli altri componenti non hanno soddisfatto a pieno in questa stagione. Gli unici certi della permanenza sono Lobotka e Anguissa, anche se il Napoli dovrà respingere le offerte che arriveranno per il centrocampista slovacco.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pare che Giovanni Manna sia alla ricerca dei nuovi innesti per tornare in alto. In cima alla lista dei desideri c’è Georgiy Sudakov, talento classe 2002 dello Shakhtar il cui valore si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Il Napoli, però, valuta anche un’alternativa più di prospettiva. Si tratta di Alexander Prass, mezzala mancina di proprietà dello Sturm Graz.

Prass compirà 20 anni il prossimo mese e la sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro. La sua versatilità è sicuramente uno dei punti di forza che gli hanno permesso di finire nel mirino del Napoli. Prass, infatti, nonostante sia molto strutturato fisicamente è anche molto abile nell’uno contro uno ed è dotato di una buona tecnica di base. In questa stagione, Prass ha collezionato anche 5 gol e 2 assist in 24 presenze nella massima serie austriaca. Queste statistiche dimostrano come potrebbe essere davvero il sostituto ideale di Piotr Zielinski.

Come detto, la sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe provare a strapparlo al club austriaco per una cifra inferiore qualora decidesse di puntarci seriamente.