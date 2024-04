Nuovo allenatore Napoli, Lo Monaco stuzzica De Laurentiis: “C’è uno straniero che è perfetto”

La panchina del Napoli deve essere ancora consegnata al nuovo tecnico: Lo Monaco, storico d.s italiano, ha dato un consiglio in merito.

Ad oggi, l’unica certezza riguardante la panchina del Napoli è quella relativa all’addio di Francesco Calzona. L’allenatore calabrese, arrivato a febbraio, era conscio fin dal primo momento del suo mandato ridotto, l’impegno prioritario con la nazionale slovacca e la necessità di ripartire da un nome forte per la prossima annata erano troppo ingombranti.

Ad oggi, però, il casting per la panchina del club campione d’Italia non è ancora giunto al termine, anzi, si naviga in alto mare. Da Conte sino a Pioli, passando per Italiano e Gasperini, tanti, forse troppi allenatori per un’unica panchina.

Lo Monaco consiglia a De Laurentiis: “Tecnico? Sceglierei lui, ha esperienza”

Antonio Conte è ad oggi la prima scelta del Napoli. Aurelio De Laurentiis è in ottimi rapporti con il pugliese da tempo e da molti mesi è in fase d’approccio con lui, sin dalla prima crisi targata Rudi Garcia, arrivata nel mese d’ottobre.

Nonostante ciò, viste le pretese d’ingaggio e progetto, l’ex bandiera della Juventus non ha ancora sciolto le proprie riserve. Per questa motivazione, secondo vari addetti ai lavori De Laurentiis starebbe valutando anche gli altri profili sopracitati: Pioli, forse in uscita dal Milan, Gasperini, accostato ormai quasi ogni estate al Napoli e tanti altri.

Ai microfoni di Radio Marte, però, Lo Monaco, storico dirigente italiano, ha dato un consiglio alternativo al numero 1 del Napoli, escludendo dapprima la pista Gasperini:

“Gasperini? Secondo me difficilmente andrà via da Bergamo, dove c’è un progetto imbastito ormai tanti anni fa che gli ha permesso di raggiungere risultati come quello di settimana scorsa, quando è andato a vincere 3 a 0 a Liverpool. De Laurentiis deve imparare dai propri errori, non era mai successo che un club campione d’Italia abdicasse così presto, il Napoli deve dotarsi di un organigramma all’altezza” – successivamente, il consiglio che spiazza, citando il celebre “Loco” Bielsa: “Io prenderei Bielsa, uno che mangia pane e calcio: una personalità forte, che non accetta compromessi, ha una considerazione mondiale. Potrebbe fare scintille con De Laurentiis, è vero, ma Bielsa va con i progetti, presentandogliene uno all’altezza accetterebbe”.

Insomma, un’idea alternativa, che potrebbe però certamente sposarsi con la passionale piazza di Napoli, da sempre abituata ad una determinata concezione di calcio. Che De Laurentiis possa farci un pensierino? Ad oggi, giusto specificarlo, si parlerebbe di fantacalcio.