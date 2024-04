Napoli-Frosinone, incredibile al Maradona: cosa è accaduto allo stadio

Napoli-Frosinone non è stata una sfide come le altre. Infatti, allo stadio Diego Armando Maradona si sono verificati diversi episodi importanti.

La domenica appena trascorsa è stata molto difficile per Calzona e i suoi uomini. La squadra è stata fermata dal Frosinone sul punteggio di 2-2, risultato che complica nettamente la corsa alla prossima Champions League. Ovviamente, il discorso è ancora aperto, ma occorrerà una striscia di vittorie per tenere accesa la speranza. Infatti, già nelle prossima trasferta ad Empoli è attesa una risposta importante per centrare l’obiettivo massimo, ovvero la vittoria.

Tornando a Napoli-Frosinone, la situazione è stata bollente all’interno del rettangolo verde. Oltre al calcio giocato però, anche all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona si sono verificati eventi importanti ai danni dei tifosi e non solo. Nelle ultime ore, è infatti emersa la notizia che sono stati inflitti ben 78 verbali da parte della Polizia Locale. Quest’ultima ha lavorato in maniera ottimale sul perimetro di Fuorigrotta per prevenire illeciti e non solo.

Napoli-Frosinone, duri verbali da parte della Polizia: le ultime

Napoli-Frosinone non è stata una partita come tutte le altre. Oltre al risultato deludente, i tifosi azzurri hanno dovuto fare i conti con la Polizia Locale della città. Durante il match, gli agenti della Municipale hanno inflitto diverse sanzioni al fine di reprimere gli illeciti, intervenendo prontamente sul posto all’esterno dell’impianto sportivo.

Infatti, la Polizia Locale ha contestato 78 verbali per infrazione al C.d.S. e prelevato 44 veicoli di cui 7 motoveicoli in divieto di sosta di cui 2 sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. Un altro fenomeno con il quale gli agenti hanno dovuto fare i conti è quello legato ai parcheggiatori abusivi. Cinque di questi sono stati allontanati, mentre 4 sono stati denunciati perché recidivi.

Si è trattato quindi di eventi che si susseguono spesso all’esterno di uno stadio in occasione della partita. In questo caso, la Polizia Locale ha svolto un ottimo lavoro intervenendo immediatamente sul posto. Infine, sono state anche contestate sei violazioni dell’Ordinanza Sindacale che vieta la vendita di bibite in contenitori di vetro nei pressi dello stadio in concomitanza con eventi sportivi. Anche in questo caso, gli agenti hanno lavorato lungo il perimetro analizzando al meglio la situazione ed evitando problemi.