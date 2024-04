Mertens torna a Napoli, il post social è meraviglioso: avete visto? – FOTO

Dries Mertens è tornato a Napoli con tanto da scatto social che ha fatto emozionare i tifosi azzurri: avete visto?

Lo scudetto vinto nella passata stagione ha consegnato all’eternità la squadra che ha regalato “gioia infinita” ai tifosi azzurri. Il popolo napoletano, infatti, non dimenticherà mai gli uomini che hanno fatto parte della squadra campione d’Italia e saranno sempre amati dalla città.

Nella storia, però c’è chi riesce a lasciare un segno indelebile anche senza iscrivere il suo nome sull’albo d’oro della Serie A. Prima del mini ciclo scudetto targato Spalletti, Osimhen e Kvaratskhelia, Napoli ha avuto per diverso tempo una squadra che ha permesso al popolo partenopeo di sognare ad occhi aperti.

Stiamo parlando, ovviamente, di quel gruppo di ragazzi che dall’era Benitez fino a Gattuso hanno scritto la storia recente del Napoli. Una storia fatta di gioie e di cadute, di periodi negativi e di uno scudetto perso tra le polemiche solo alle ultime giornate di campionato.

Il simbolo di quella squadra è sicuramente Dries Mertens che a Napoli ha lasciato un pezzo di cuore e quella che per lui è diventata casa e i tifosi azzurri non si dimenticheranno mai nemmeno di lui.

Mertens torna a Napoli: il post social è da brividi

Un’intera generazione di tifosi azzurri è cresciuta nel mito di Dries Mertens. Il folletto belga, negli otto anni all’ombra del Vesuvio ha riscritto la storia del club diventando il miglior marcatore all time del Napoli scavalcando prima Maradona e poi Marek Hamsik.

Il legame tra Napoli e “Ciro” Mertens è fortissimo e non si è mai spezzato. Il folletto belga, ogni qual volta ne ha la possibilità, infatti, torna proprio a Napoli che per lui è diventata casa. Lo stesso ha fatto anche in questi giorni e sui social è stato pubblicato uno scatto mozzafiato per i tifosi azzurri.

Mertens, infatti, ha posato insieme al suo grande amico Tommaso Starace, storico magazziniere azzurro, e a suo figlio Ciro Romeo. Una foto che ha fatto emozionare i tifosi azzurri che subito hanno dimostrato il loro affetto al campione belga ricordando il recente passato.

Nel corso degli anni, Mertens e Starace sono diventati un vero e proprio duo comico. I loro siparietti social sono diventati subito virali e hanno permesso ai tifosi azzurri di entrare sempre più in contatto con il belga e con l’intera squadra creando un unione pazzesca e con pochi precedenti nella storia del Napoli.

Di seguito il post: