Mertens è a Napoli: bagno di folla e tifosi in visibilio per il belga – VIDEO

Dries Mertens è tornato a Napoli per qualche giorno. L’ex azzurro si è concesso ai tifosi attraverso foto e autografi in giro per la città.

Il nome di Dries Mertens sarà per sempre legato alla storia del Napoli. Con la maglia azzurra, il calciatore belga è stato protagonista per diversi anni. Non a caso, l’attaccante ha conquistato la stima dei tifosi a suon di gol e giocate. Attualmente veste la maglia del Galatasaray, ma in più occasioni ha dimostrato tutto il proprio amore per capoluogo campano e per la squadra. A tal proposito, l’ex giocatore del Napoli ha fatto ritorno in città per rilassarsi assieme a sua moglie e il figlio Ciro.

Proprio in queste ore, Dries Mertens ha dimostrato ancora una volta di essere un campione sia all’interno che all’esterno del rettangolo verde. Infatti, sono tanti i tifosi che hanno riconosciuto il calciatore in giro per la città ed il protagonista è apparso fin subito molto disponibili per concedere foto e autografi. Tutto ciò, sottolinea come a distanza di anni, il belga sia ancora un beniamino per i tifosi partenopei.

Mertes torna a Napoli: l’accoglienza dei tifosi

Dries Mertens continua ad essere nel cuore dei tifosi. L’attaccante belga ha infatti deciso di concedersi un giorno di relax in compagnia della sua famiglia, e la meta scelta è stato proprio il capoluogo campano, visto l’amore e il rapporto instaurato nel corso degli anni con la città e non solo. Giunta voce della presenza dell’attaccante in quel di Napoli, un mare di tifosi si è riversato nei pressi di Palazzo Donn’Anna, dove il calciatore ha passato il pomeriggio in compagnia della famiglia. Tifosi, questi, accontentati in ogni dove da Mertens, super disponibile nel fermarsi a chiacchierare e a concedere foto ai fan con un gran sorriso stampato sul volto.

Mertens in visita a Napoli: come ha trascorso la giornata

Non solo l’evento di cui sopra ha caratterizzato la giornata di Mertens e della sua famiglia. Stamane, l’attaccante è infatti apparso al centro sportivo del club Campione d’Italia facendo visita ai suoi vecchi compagni con al seguito suo figlio Ciro, vestito per l’occasione con i colori azzurri. Inoltre, il belga si è reso protagonista anche di uno scatto in compagnia di Tommaso Starace. I due vantano un rapporto molto caloroso, viste tante esperienze condivise durante i suoi anni in Campania. Non a caso, il magazziniere del club partenopeo ha voluto omaggiare Dries Mertens con un post social.