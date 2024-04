Il fratello di Kvaratskhelia è uno show: movenze alla Khvicha, gol e dribbling spettacolari – VIDEO

A quanto pare in casa Kvaratskhelia il talento è di famiglia: dalla Georgia immagini impressionanti del fratello.

Khvicha Kvaratskhelia è stata a mani basse la scoperta più bella della scorsa annata in casa Napoli. Arrivato per sostituire un totem come Lorenzo Insigne, il talento georgiano all’epoca sconosciuta, fu acquistato per 10 milioni dalla Dinamo Batumi.

Dopo pochi mesi, contro ogni aspettativa, anche la più rosea, “Kvaradona” si era già preso il campionato a suon di: goal, assist e dribbling funambolici. Numeri e qualità espresso indistintamente in Italia ed Europa, anche al cospetto di mostri sacri come il Liverpool di Klopp, fatto letteralmente a fette dall’esterno offensivo partenopeo.

Kvaratskhelia, altro fenomeno in famiglia? Le immagini parlano chiaro

Numeri e prestazioni che sono valse lo scudetto ma non solo. Kvaratskhelia al temine della Serie A 2022 – 23, fu nominato anche MVP del campionato italiano, un titolo di per sé reso ancora più importante dal fatto che fosse stato ottenuto proprio nella sua stagione d’esordio in Italia.

A quanto pare, però il talento che madre natura a Kvaratskhelia non riguarderebbe solamente Khvicha, ma anche il fratello minore. Attraverso il suo profilo Instagram tornikekkvaratskhelia, il fratello minore del campione del Napoli ha pubblicato una raccolta delle sue giocate.

Goal, assist, ma soprattutto quella indelebile capacità di puntare l’avversario e saltarlo sistematicamente, creando costantemente superiorità e qualcosa di importante per il proprio team. Immagini, o meglio post che parlano chiaro e che dimostrano una somiglianza sconcertante con Khvicha.

I dribbling, il modo di esultare, il numero 7: tutto ricorda il fratello maggiore Khvicha e chissà che tra qualche anno anche Tornike possa ripercorrere le orme del numero 77 azzurro e arrivare in Serie A o negli altri top campionati europei.