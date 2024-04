Gasperini al Napoli? Il tecnico detta le condizioni: svelate le richieste

Si fa sempre più insistente il nome di Gian Piero Gasperini al Napoli: svelate le richieste del tecnico dell’Atalanta.

Da diverso tempo il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. La stagione attuale ha visto avvicendarsi sulla panchina degli azzurri ben tre tecnici diversi e nessuno di questi è riuscito a sostituire in maniera adeguata Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis, dunque, non vuole ripetere gli errori dello scorso anno e sta sondando ogni possibile guida tecnica che può sedere sulla panchina azzurra nella prossima stagione.

Per settimane si è protratto il tormentone Antonio Conte. Il tecnico leccese è in cima ai desideri di Aurelio De Laurentiis e ci sarebbe stata anche un’apertura da parte dell’ex Inter. Ora però, pare che in pole position ci sia Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta che ha cambiato la storia dei bergamaschi trasformandoli da una squadra in lotta per non retrocedere ad una squadra in lotta per la Champions League.

Gasperini-Napoli: il tecnico detta le condizioni

Il passaggio di Gian Piero Gasperini dall’Atalanta al Napoli è tutt’altro che semplice. Il tecnico, infatti, è legato all’Atalanta da un contratto fino al 2025 e Percassi difficilmente si priverà dell’artefice della svolta storica dell’Atalanta.

Aurelio De Laurentiis, però, non ha intenzione di mollare la presa ed è pronto ad un forcing sul tecnico di Grugliasco per portarlo all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb però, Gasperini avrebbe posto delle condizioni per il suo arrivo a Napoli.

Oltre ad un ingaggio da almeno 4 milioni a stagione, per vedere Gasperini sulla panchina del Napoli è necessario che scatti la scintilla tra il tecnico e De Laurentiis. Il Napoli, infatti, chiederà piena autonomia sui nomi su cui puntare sul mercato al netto delle indicazioni sui ruoli, dall’altro l’allenatore esigerà piena autonomia sulle scelte e sulla gestione durante la stagione senza alcun tipo di interferenza.

Gasperini, però, è molto intrigato dalla proposta del Napoli. Per lui, infatti, sarebbe l’occasione del riscatto dopo la deludente esperienza all’Inter di oltre 10 anni fa. Con l’arrivo in dirigenza di Giovanni Manna, inoltre, il Napoli andrà ad abbassare l’età media della rosa e Gasperini sarebbe molto contento di poter continuare a lavorare a stretto contatto con dei giovani promettenti da esaltare al massimo come fatto in questi anni con l’Atalanta.

Sempre Tuttomercatoweb riferisce come oltre a Gasperini, in lizza per la panchina del Napoli ci sarebbero anche Conte, Italiano e Pioli qualora dovesse lasciare il Milan.