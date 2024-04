Traorè: “La gente a Napoli è fantastica, sono contento di essere qui”, poi svela i suoi tre idoli a cui si ispira

Nell’ultima sessione di mercato, il Napoli ha effettuato diversi colpi, tra cui Hamed Traorè. Il centrocampista azzurro ha raccontato il suo rapporto con Napoli e non solo.

Nella sessione invernale di calciomercato, il Napoli ha piazzato diversi colpi per rinforzare e rimpolpare il proprio organico. Tra i vari colpi in entrata, c’è stato il centrocampista ivoriano Hamed Traorè, arrivato dal Bournemouth.

L’ex centrocampista del Sassuolo è dunque ritornato in Italia, trasferendosi all’ombra del Vesuvio. Il centrocampista ivoriano si è ben contraddistinto nelle varie presenze collezionate fin qui con gli azzurri, che presto valuteranno il suo futuro. Intanto Traorè si è raccontato ai canali del Napoli, in cui ha toccato vari temi.

Traorè si racconta: le dichiarazioni su Napoli e sui suoi idoli

La stagione del Napoli è iniziata nel peggiore dei modi, con una prima parte da dimenticare. A gennaio si è provato a cambiare il trend con degli innesti provenienti dal mercato, ma purtroppo non c’è stato alcun cambio di rotta per gli azzurri. Tra i giocatori arrivati nel corso del mercato invernale c’è Hamed Traorè, ritornato in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra al Bournemouth. Il centrocampista ivoriano ha anche ben figurato in alcune apparizioni con la maglia azzurra, anche se ora è finito un po’ fuori dai radar di Calzona. Traorè è stato protagonista di un video sul profilo X del Napoli insieme a Mazzocchi. L’ivoriano ha raccontato questi primi mesi vissuta nella città di Napoli, ed ha parlato dei propri idoli calcistici:

CLIMA DEL MARADONA E RAPPORTO CON I TIFOSI – “L’atmosfera dello stadio è top, si vive non si può spiegare. Bisogna viverla. La gente qua è fantastica, ti fa sentire a casa. Sono molto contento di essere qua”. SUI PUNTI DI FORZA – “Secondo me è più la tecnica, la visione di gioco e la lettura”. GIOCATORI DEL PASSATO E DEL PRESENTE A CUI SI ISPIRA – “Io mi sono ispirato a tre giocatori. Yaya Tourè, Iniesta e Ronaldinho. Adesso, nel presente, mi ispiro sempre a loro. Guardo sempre i loro video su YouTube”.

Il centrocampista del Napoli ha speso belle parole verso i tifosi del Napoli, soprattutto vista l’atmosfera che sono in grado di creare all’interno del Diego Armando Maradona. Traorè ha impattato bene con l’ambiente azzurro, anche grazie all’accoglienza riservatagli dalla gente al momento del suo approdo. Infine l’ivoriano ha parlato dei propri idoli, annunciando di ispirarsi sempre a loro guardando le loro giocate nei vari video presenti su Youtube. Dunque dopo Mazzocchi, arrivano anche le parole di Traoré per il video realizzato dal Napoli per sponsorizzare il gioco Sorare Rivals.