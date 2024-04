Serie A in TV, la batosta è definitiva: “Aumentano i prezzi”, i dettagli

Nuova batosta per gli abbonati che vorranno seguire la Serie A: pronto un nuovo aumento delle tariffe sui vari pacchetti.

Negli ultimi anni è diventato sempre più complicato poter guardare la propria squadra del cuore direttamente dal proprio divano. Sono ormai lontani, infatti, i tempi in cui per poter guardare l’intero campionato di Serie A, bastava avere un unico abbonamento che includeva anche la Champions League delle squadre italiane.

Da quando è subentrato sul mercato Dazn, infatti, i vari pacchetti sono stati divisi tra le vari emittenti televisivi. Dazn, infatti, ha in esclusiva la Serie A, mentre Sky la Champions League. L’emittente satellitare, però, non gode dell’esclusiva per quanto riguarda la “Coppa dalle grandi orecchie”. La miglior partita del mercoledì, infatti, è in esclusiva su Amazon Prime Video e questo obbliga i tifosi ad abbonarsi a tre emittenti televisive e streaming differenti.

I costi per i tifosi, dunque, sono aumentati a dismisura per i tifosi, ma sembra che le cose peggioreranno nel prossimo futuro. La nuova stangata è prevista per giugno.

Serie A, aumentano ancora i prezzi degli abbonamenti

Fino al 2029 la Serie A sarà divisa tra Dazn e Sky. Per i prossimi cinque anni, la divisione delle partite sarà la medesima, con Sky che ne avrà solo tre, mentre Dazn avrà l’intera giornata di Serie A.

Nonostante non ci saranno mutamenti nelle offerte proposte dai due competitors, i tifosi vedranno i prezzi di abbonamento di Sky aumentare.

A riferirlo è Calcio e Finanza che spiega come i prezzi lieviteranno dal 1° giugno 2024. L’aumento sarà di 6,90 euro per il pacchetto Sport e di 3 euro per il pacchetto Calcio sia sui listini Smart che Open. Gli abbonamenti Smart, ovvero quelli con il prezzo scontato per 18 mesi, passeranno da 16 euro a 22,90 euro. Quelli Open, invece, arriveranno a 26,90 euro.

I cambiamenti, però, non finiscono qui. Per quel che riguarda il vecchio listino l’aumento sarà di 7,99 euro al mese per il pacchetto Sport e pari a 3,99 euro al mese per il pacchetto Calcio.

Per la prima volta dopo 7 anni, dunque, Sky aumenterà i prezzi. Negli ultimi 7 anni non c’erano mai state variazioni per gli abbonati dell’emittente satellitare. L’unica rimodulazione avvenne nel 2021 e fu al ribasso dopo che Sky perse l’esclusiva sulla Serie A con l’arrivo di Dazn che acquistò l’intero campionato italiano: pacchetto che detiene ancora ora e fino al 2029.