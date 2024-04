“Rottura con il Napoli”: l’agente spiazza tutti i tifosi, avete sentito?

L’annuncio del noto agente scuote l’ambiente partenopeo e spaventa i tifosi azzurro: è in rottura con il Napoli.

La prossima estate la dirigenza del Napoli è chiamata ad un compito difficilissimo. Il Napoli, dopo un stagione fallimentare, sarà da rifondare. La dirigenza azzurra, dunque, dovrà attuare una vera e propria rivoluzione come quella che due estati fa ha portato alla vittoria dello scudetto.

La rivoluzione è già iniziata. Tra pochi mesi, infatti, all’ombra del Vesuvio arriverà Giovanni Manna, attuale dirigente della Juventus, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Oltre a lui, ovviamente, arriverà anche un nuovo allenatore con la speranza che possa aprire un nuovo ciclo vincente.

Solo dopo aver sistemato il quadro dirigenziale e tecnico, allora si procederà alla rivoluzione all’interno della rosa. Victor Osimhen sarà il primo a lasciare Napoli, ma con lui saranno diversi a salutare la maglia azzurra.

Il Napoli, oltre a cedere, dovrà anche andare a rimpiazzare i giocatori che partiranno, ma nel frattempo arriva un annuncio che spaventa i tifosi azzurri.

L’agente rivela: “Con il Napoli è rottura totale”

Il Napoli, la prossima estate, dovrà andare a sostituire Victor Osimhen, ma non solo. Sono diversi i giocatori azzurri in uscita e per questo motivo il Napoli dovrà essere anche molto attivo sul mercato in entrata.

A frenare i piani del Napoli, però, potrebbe essere Bruno Satin, ex agente di Koulibaly e attuale agente di Gendrey, giocatore del Lecce e da tempo accostato al Napoli.

Nella giornata di oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha annunciato di essere in rottura totale a causa di alcuni problemi riscontrati negli anni passati.

Di seguito le sue parole:

Gendrey al Napoli?

“Adesso è concentrato sulla salvezza del Lecce, è l’assoluta priorità. Poi penseremo al futuro e vedremo sul mercato cosa accadrà e se arriverà una buona proposta da considerare. Comunque sta facendo bene, non si infortuna ed ha grande continuità. Io non lavoro più col Napoli perché ho avuto qualche problema. Gli azzurri hanno una struttura difficile con cui rapportarsi, come ad esempio Chiavelli. Il presidente vuole sempre stravincere in fase di trattativa, e credo che oggi tutti i procuratori sanno che se metti un calciatore al Napoli non hai più nessuna forza contrattuale. Questo può magare incidere sulle scelte dei calciatori, perché anche se arrivano grandi proposte da club blasonati alla fine si rischia di rimanere prigionieri del Napoli“.

Un attacco durissimo da parte di Bruno Satin che rischia di complicare e non poco il mercato del Napoli. Dopo le parole dell’ex agente di Koulibaly, infatti, sarà molto più difficile per gli azzurri andare a chiudere gli affari con i calciatori.