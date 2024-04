Report allenamento Napoli, novità da Castel Volturno: ancora a parte due azzurri

Prosegue il lavoro del Napoli in vista del prossimo match di campionato contro l’Empoli. Le novità sugli infortunati nel report dell’allenamento odierno.

Dopo la brutta prestazione che è valsa il pari contro il Frosinone nel match disputato dal Napoli, per gli azzurri è già tempo di proiettarsi verso la prossima gara di campionato. Nel prossimo impegno di Serie A, il Napoli sarà ospitato dall’Empoli di Davide Nicola, che si trova in piena corsa salvezza.

A Castel Volturno, mister Francesco Calzona prosegue la preparazione del Napoli in vista della sfida in programma sabato al Castellani. Arrivano delle novità riguardanti due azzurri, che si stanno allenando a parte rispetto al gruppo squadra.

Report allenamento Napoli: ancora lavoro a parte per due azzurri

Il Napoli punta a ripartire – per l’ennesima volta in questa stagione – dopo il pareggio arrivato nell’ultima sfida di campionato contro il Frosinone. Gli azzurri disputeranno il loro prossimo match di Serie A al Castellani contro l’Empoli, in una sfida tutt’altro che semplice visto il momento positivo dei toscani. Mister Calzona proverà a preparare nel migliore dei modi la gara contro i toscani, con l’auspicio di recuperare qualche giocatore acciaccato. Difatti l’allenatore del Napoli non potrà contare sugli squalificati Rrahmani e Mario Rui, mentre altri due azzurri sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Proprio nel report dell’allenamento odierno, il club partenopeo ha fatto il punto sulle condizioni dei due azzurri:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Olivera”.

Continua dunque il lavoro personalizzato sia per Juan Jesus che per Mathias Olivera. Calzona spera di recuperare quantomeno il difensore brasiliano, vista l’emergenza totale che c’è nel reparto difensivo del Napoli. Juan Jesus potrebbe agire sia da difensore centrale che da terzino sinistro, ma viste le assenze di Mario Rui ed Olivera, è più plausibile che venga schierato sull’out mancino in caso di convocazione. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se il brasiliano farà parte o meno della sfida contro l’Empoli. Per Olivera prosegue il lavoro in palestra prima del ritorno in campo, che dovrebbe essere previsto per la giornata successiva.