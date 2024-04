Napoli-Roma, biglietti disponibili da mercoledì 17 aprile: prezzi e fasi di vendita

Il Napoli si prepara in vista del prossimo match contro l’Empoli, che precederà il big match della 34ª giornata contro la Roma. Le informazioni sui biglietti per il match contro i giallorossi.

La stagione si avvia verso il termine, con sei giornate rimaste da disputare. Il Napoli si augura che questa stagione finisca il più presto possibile, visto che il rendimento è stato clamorosamente inferiore rispetto a quello che ci si aspettava ai nastri di partenza.

Nel prossimo match gli azzurri saranno impegnati al Castellani contro l’Empoli, e successivamente ci sarà il rientro al Maradona, dove si sfiderà la Roma. Il Napoli tramite un comunicato ufficiale ha reso note le informazioni sui biglietti in vista del match contro i giallorossi.

Il Napoli è focalizzato verso il match contro l’Empoli dopo il pareggio amaro arrivato nell’ultima sfida contro il Frosinone, ma all’orizzonte c’è il big match contro la Roma. Difatti dopo la gara in programma sabato alle 18:00 al Castellani contro i toscani, gli azzurri saranno proiettato verso il big match contro la Roma di Daniele De Rossi. Una sfida intrigante, che sarebbe potuta valere per un posto alla prossima Champions League, ma ormai il Napoli sembra totalmente tagliato fuori da questa corsa. Il match contro i giallorossi non ha ancora una data ed un orario definito, con la Lega che dovrebbe annunciarlo nei prossimi giorni. Nonostante ciò, tramite un comunicato, il Napoli ha ufficializzato la vendita dei biglietti a partire da domani, con tutte le varie informazioni:

“SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 17 Aprile 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Roma, sfida valida per la 34° Giornata di Serie A. Data e orari dovranno essere confermati nei prossimi giorni. La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), avverrà esclusivamente Online e sarà riservata ai titolari di Fidelity Card residenti in Campania. Per acquistare in Fase 1 saranno considerate valide solo le tessere Fan Stadium Card sottoscritte prima delle ore 12:00 del 16 Aprile 2024. La seconda fase (Fase 2) di vendita libera sarà aperta a tutti, salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità.

Dalle ore 12:00 di mercoledì 17 Aprile 2024 e fino alle ore 23:59 di domenica 21 Aprile (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” sottoscritta entro le ore 12:00 del 16 Aprile 2024 e residenti in Campania, potranno acquistare esclusivamente online fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (vendita libera). Tutti i biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati residenti in Campania, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 22 Aprile 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati”.