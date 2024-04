Mercato Napoli, individuato il difensore centrale: c’è la prima offerta da 20 milioni

Il Napoli dovrà rivoluzionare il proprio organico in estate, con particolari cambiamenti al reparto difensivo. Avanzata un’offerta da 20 milioni per il difensore centrale.

Nel corso del mercato estivo, il Napoli dovrà agire in maniera decisa sul proprio organico, che sarà completamente rivoluzionato. In estate ci saranno diversi addii, tra cui alcuni importanti, come quelli di Zielinski ed Osimhen. Il reparto che sarà ridimensionato maggiormente è però quello difensivo, che in questa stagione è stato disastroso.

I dirigenti azzurri sono già a caccia di almeno due difensori di spessore internazionale da inserire nell’organico. È stato già individuato un difensore centrale dalla dirigenza del Napoli, che ha avanzato anche una prima offerta da 20 milioni.

Mercato Napoli, scelto il difensore centrale per il futuro: c’è la prima offerta da 20 milioni

La difesa del Napoli in questa stagione è stata un vero e proprio colabrodo, visto che ovunque arrivano gli attacchi avversari, l’intero reparto va in difficoltà. Un reparto che nella stagione passata è stato tra i punti di forza del Napoli nella corsa allo scudetto, ma che questa stagione si è tramutato in un grosso punto debole. Per questo motivo in estate ci sarà un intervento massiccio proprio sulla difesa, con diversi colpi su cui già sta lavorando la dirigenza del Napoli.

Come riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe individuato in David Hancko il possibile colpo per la difesa. Il difensore centrale slovacco che milita del Feyenoord ha attirato su di sé l’interesse di vari club. Il Napoli avrebbe addirittura già avanzato una prima offerta da 20 milioni per strappare Hancko al club olandese. Il Feyenoord però è pronto ad alzare il muro. Gli olandesi lasceranno partire il difensore slovacco solamente dinanzi ad una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Il Napoli ovviamente proverà a limare i 30 milioni richiesti dagli olandesi, provando a risparmiare qualche milione da poter poi investire su altri obiettivi. Sicuramente Hancko farebbe al caso del Napoli, visto che si tratta di un difensore già con molta esperienza, ma nel pieno della sua carriera, visto che si tratta di un classe ’97.

Sono dunque già iniziate le prime manovre del Napoli in entrata, con la difesa che sarà il primo reparto su cui sarà volta l’attenzione della dirigenza partenopea. In casa Napoli ora si aspetta la prima risposta del Feyenoord dinanzi alla proposta di 20 milioni per Hancko, e nel mentre si punta ad altri obiettivi per rinforzare una difesa che ad oggi è totalmente da rifondare.