Mazzocchi parla del suo approdo al Napoli: dichiarazioni da brividi

Nel corso del mercato invernale, Pasquale Mazzocchi è approdato al Napoli, coronando il suo sogno. In un video rilasciato dal Napoli sui social, il laterale italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il Napoli nel corso del calciomercato invernale è intervenuto per cercare di mettere qualche toppa all’interno dell’organico in vista di questa seconda parte di stagione. Tra i vari acquisti effettuati dalla dirigenza azzurra c’è stato quello di Pasquale Mazzocchi, arrivato nell’affare con la Salernitana che ha visto il passaggio in granata di Zanoli.

Il terzino italiano ha avuto un esordio da incubo, con l’espulsione dopo pochi minuti dall’ingresso in campo. Nonostante ciò, si è comunque coronato il sogno della vita di Mazzocchi, che ha raccontato il tutto sui profili social del Napoli.

Mazzocchi racconta il suo approdo al Napoli: dichiarazioni da brividi

Lo scorso gennaio, il Napoli ha effettuato diversi acquisti per rinforzare la propria rosa, che nella prima parte di stagione ha faticato maledettamente. Uno dei principali ruoli che cercava la dirigenza azzurra sul mercato era quello di un vice Di Lorenzo, visto che Zanoli non era stato ritenuto pronto. Per questo motivo il Napoli ha deciso di acquistare dalla Salernitana Pasquale Mazzocchi, che era stato già ricercato nelle sessioni di mercato precedenti. Il percorso inverno invece l’ha svolto Zanoli, che è andato a Salerno per accumulare ulteriore esperienza in Serie A. Mazzocchi è stato uno dei protagonisti dell’ultimo video pubblicato sul profilo X del Napoli, in cui ha raccontato il suo approdo in azzurro, ma non solo:

SULL’APPRODO AL NAPOLI – “Per me approdare al Napoli è stata una di quelle emozioni che si provano raramente. Sono tornato veramente bambino”. PUNTI DI FORZA – “Sicuramente uno dei miei punti di forza è sicuramente la gamba, la mia forza, e la fame che ho”. GIOCATORI DEL PASSATO E DEL PRESENTE A CUI SI ISPIRA – “Il giocatore del passato a cui mi ispiro e Javier Zanetti. Adesso mi ispiro a Joao Cancelo”.