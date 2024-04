Manna lavora al nuovo Napoli, in estate tornano ben 7 giocatori

Giovanni Manna è pronto a creare il nuovo Napoli. Il club azzurro dovrà accogliere i calciatori che rientreranno dai prestiti al termine della stagione.

In casa Napoli sono in corso le dovute valutazione in vista della prossima stagione. L’obiettivo del club è quello di tornare ad essere nuovamente competitivi, assicurandosi un posto nelle massime competizioni europee. Tale missione potrebbe essere non raggiunta nell’annata in corso, motivo per il quale occorre una mini rivoluzione. La strada è chiara: sarà necessario intervenire sul mercato in entrata, in modo tale da rinforzare i reparti che sono più in difficoltà.

Inoltre, la dirigenza azzurra dovrà occuparsi anche di quei calciatori che attualmente sono in prestito altrove. Infatti, il compito del neo direttore sportivo sarà quello di rinforzare la rosa in entrata, ma al tempo stesso analizzare la situazione dei giovani giocatori provenienti dal vivaio e non solo.

Manna al lavoro per il Napoli: la situazione legata ai prestiti

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il Napoli è alle prese con le diverse situazioni legate ai prestiti. Infatti, ben sette calciatori militano in altre squadre, ma al termine della stagione faranno ritorno in Campania. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Sono altrove ma stanno per rientrare. Il Napoli è pronto a riabbracciarli. Elenco lungo: da Gaetano a Folorunsho, da Cheddira a Caprile, sono diversi i calciatori in prestito vicini al ritorno a casa. Gaetano e Zerbin erano in organico lo scorso anno, con orgoglio indossano virtualmente il tricolore, a gennaio hanno scelto di ricominciare da Cagliari e Monza. Già tre gol per Gaetano (24 anni) mentre Zerbin (25), dopo diverse panchine, ha cominciato a ritagliarsi il suo spazio con Palladino. Due partite fa, proprio contro il suo Napoli, è stato anche protagonista con l’assist per il gol di Djuric. Indossa i guantoni e ogni tanto il mantello Caprile, anni 22, in prestito ad Empoli dove gioca, para, fa prodezze e si diverte. A giugno tornerà a Napoli. C’è grande attesa anche per il rientro di Folorunsho (26), gol e assist a Verona, già convocato da Spalletti con l’Italia. Sta giocando con una certa continuità Zanoli (23) a Salerno: 11 presenze e un paio di assist in campionato”. “Napoli scoprirà presto anche il talentuoso Popovic, serbo di 18 anni, girato al Monza a gennaio per mancanza di slot da extracomunitario. Per lui solo qualche spezzone con la Primavera”.

I giovani, di proprietà del Napoli, faranno ritorno al termine della stagione. In quel preciso istante, il loro futuro dovrà essere deciso da Giovanni Manna e dal nuovo allenatore che siederà in panchina nella nuova annata. I calciatori sono diversi, motivo per il quale bisognerà analizzare la rosa partenopea.