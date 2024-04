Il noto giornalista georgiano Dgebuadze ha svelato ai nostri microfoni quale sarà il futuro di Kvaratskhelia: le sue parole.

Il Napoli, con ogni probabilità, il prossimo anno si troverà a dover rifondare la rosa dopo la stagione disastrosa che all’ombra del Vesuvio si sta vivendo.

Aurelio De Laurentiis vuole ripartire con un nuovo ciclo e non sarà da solo, come accaduto in questa stagione, a trascinare il Napoli verso nuovi orizzonti. Il patron azzurro, infatti, ha deciso di affidare la gestione sportiva a Giovanni Manna che già da ora sta lavorando per il Napoli nonostante manchi l’annuncio ufficiale del suo approdo a Napoli.

Il nuovo Napoli, con ogni probabilità nascerà sulle spalle di Khvicha Kvaratskhelia e per questo motivo, ai microfoni di SpazioNapoli ha parlato Kahka Dgebuadze, noto giornalista georgiano.

Dgebuadze ha svelato quale sarà il futuro di Kvaratskhelia e ha consigliato al Napoli un nuovo talento georgiano che gli azzurri dovrebbero tenere d’occhio per la prossima estate. Si tratta di Georges Mikautadze, attualmente di proprietà del Metz.

Di seguito le parole di Dgebuadze a SpazioNapoli:

Quali sono le tue sensazioni rispetto al futuro di Kvaratskhelia?

“Secondo quello che ho letto sui media e secondo quella che è una mia sensazione credo che il rinnovo di Kvaratskhelia si farà. Non ho informazioni in merito, ma credo che l’anno prossimo Kvaratskhelia sarà ancora al Napoli e con un rinnovo importante. Il rinnovo arriverà a fine stagione e penso che sarà il punto centrale nel progetto azzurro del prossimo anno. Osimhen ci lascerà, questo lo sappiamo già, ma Kvara resterà e sarà il nucleo centrale del nuovo Napoli. Vediamo, ma tutta la sua famiglia è felice di stare a Napoli e lo ha detto anche lo stesso Kvara. Si sente a casa e questo è molto importante, gli piace tutto di Napoli. Ci sono molte somiglianze tra i napoletani e georgiani”.

Mikautadze potrebbe essere un attaccante da Napoli?

“Voglio parlare di lui per far conoscerlo meglio. Devo sottolineare che è un prodotto totalmente del calcio europeo, a differenza di Kvara. Sin da ragazzino si è trasferito in Francia e quindi è un giocatore europeo. Ha avuto un periodo difficile all’Ajax, ma al Metz sta facendo molto bene ed è lui che può salvarli dalla rivoluzione. L’anno scorso avevo detto che avrei voluto vedere a Napoli Mamardashvili e Mikautadze, ma per il portiere del Valencia sarà un po’ difficile visto che il suo valore si aggira sui 35-40 milioni. Per Mikautadze, invece, è un’altra storia. Il Napoli, viste le sue qualità offensive, potrebbe fare un grande affare a basso costo. Non lo considero il sostituto di Osimhen, ma piuttosto di Simeone”.

Che giocatore è Mikautadze?

“Si tratta di un attaccante molto rapido, esplosivo e ha grande tecnica. Possiamo ammirarlo in Ligue 1 e sta facendo un grande lavoro. Sono sicuro che gli scout del Napoli osservano i giocatori georgiani e tra gli osservati c’è anche lui. Potrebbe contribuire alle vittorie del Napoli in futuro”.

Mamardashvili in Serie A?

“Anche l’anno scorso ci sono stati dei contatti con l’Inter. Molte persone vicino all’Inter mi hanno chiesto di lui. In Georgia non abbiamo mai avuto un portiere di classe europea. Sarà tra i portieri di alto livello e sarà un giocatore da top club”.